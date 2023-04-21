В аравийской пустыне нашли объект, который не принадлежит ни одной из известных цивилизаций. Комплекс был под песком 8000 лет

На окраине аравийской пустыни археологи обнаружили объект, который не строила ни одна из известных современных цивилизаций. Необычный комплекс скрывался под песками около 8000 лет, в его центре расположены ведущие вниз Врата.

Обнаружить странный архитектурный объект удалось только после исследования, проведенного с легкомоторного самолета. На спутниковых картах постройка не видна, нет ее и в исторических документах.

Аль-Фау это бывшая столица древнего царства, предположительно набатеев. Оно существовало на территории северной части Аравийского полуострова, но затем цивилизация очень быстро исчезла. До сих пор никто не может установить точных причин этого явления, — рассказал журналистам один из авторов открытия.

Обнаруженное древнее здание с Вратами стоит прямо посреди каменистой пустыни. Рядом нет никаких других построек, однако прямо к постройке ведет мощеная широкая дорога — значит, сюда должны были поставляться как минимум какие-то грузы.

Набатеи достигли значительных успехов в архитектуре и торговле. Именно эта цивилизация разработала систему терраформирования пустынь в цветущие оазисы. Однако затем вся культура словно канула в Лету, хотя по официальным источником известно, что часть древнего царства была завоевана римлянами:

https://www.youtube.com/watch?v=rROdMi1nhOs

Работы над изучением древнего храма только начались. Археологи планируют посвятить раскопкам как минимум ближайший год.

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