10 природных антибиотиков: факты, которые тщательно скрывают фармацевтические компании. Лучшее лекарство — это профилактика

Когда речь идет о бактериальных инфекциях, доктора прописывают пациентам антибиотики. Однако эти препараты имеют целый ряд побочных эффектов, или, как говорят в народе, они одно — лечат, а другое — калечат.

Важно помнить, что, употребляя антибиотики, мы разрушаем естественную микрофлору кишечника и убиваем полезные бактерии, а это приводит не только к таким негативным последствиям, как пищевая аллергия и кишечные расстройства, но и к ослаблению иммунитета.

Что важно знать про антибиотики:

1. Большинство антибиотиков оказывают влияние на инфекцию уже через несколько часов после приема. Однако очень важно доводить курс лечения до конца: есть риск, что инфекция вернется и станет более устойчивой к лекарству, которое ты использовал. А это значит, что понадобится более сильный антибиотик.

2. Если кто-то из членов твоей семьи собирается принимать антибиотики, проследи за его рационом. В нëм должно быть как можно больше продуктов, содержащих цинк и селен, а также витамины А, Е и С — все они имеют противогрибковые свойства.

Если ты хочешь использовать натуральные продукты в качестве антибиотиков, за ними не стоит далеко идти — они вполне могут оказаться у тебя на кухне! Эти дары природы обладают высокими антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными свойствами и способны защитить человеческий организм от вредоносных бактерий. Предлагаем твоему вниманию 10 лучших природных антибиотиков, которые наверняка есть у тебя дома!

Чеснок

Чеснок является мощным природным антибиотиком, он активно борется с такими бактериями, как стафилококк, стрептококк и другими. В ходе исследований было доказано, что пациенты, которые ежедневно употребляли чеснок, избавились также от таких проблем со здоровьем, как диабет, высокое кровяное давление, аллергия, зубная боль, болезни сердца.

Хрен

Это растение не только помогает организму бороться с инфекциями, но и повышает активность иммунной системы, является эффективным средством в лечении горла и заболеваний верхних дыхательных путей. Также доказано, что регулярное употребление хрена способно убить бактерии, вызывающие болезни мочевыводящих путей.

Фрукты и овощи с высоким содержанием витамина С

Витамин С, как известно, укрепляет иммунную систему и улучшает способность тела бороться с болезнью. Известно, что этот витамин повышает иммунитет и помогает организму залечивать змеиные укусы, побеждать бактериальные и вирусные инфекции, заживлять раны. Витамин С прячется в таких сладких продуктах: смородина, апельсины, лимоны, киви, клубника, сливы и арбузы. И в таких овощах: перец, лук, петрушка, капуста, спаржа, помидоры и шпинат.

Мëд

Мëд издревле ценился благодаря своим уникальным целебным свойствам. В народе его очень часто называют природным антибиотиком. Этот продукт обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, противовоспалительными, антиоксидантными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами, которые ты можешь использовать себе во благо!

Корица

Корица имеет долгую историю и как пряность, и как лекарство, однако ее свойства действительно уникальны! Многочисленные полезные вещества, которыми насыщена корица, способны останавливать рост бактерий и грибов, в том числе и рода Candida. Корица богата антиоксидантами. Также пряность благоприятно воздействует на поджелудочную железу, регулируя уровень сахара и инсулина в крови и являясь лучшей профилактикой диабета.

Имбирь

Имбирь традиционно используется для лечения простуды и гриппа, однако его мочегонные свойства были обнаружены сравнительно недавно. Согласно исследованиям, имбирь помогает убить вирусы гриппа и увеличивает способность иммунной системы бороться с инфекцией. Имбирь рекомендуется применять в качестве профилактики тошноты и рвоты, укачивания, во время беременности и при прохождении курсов химиотерапии. Также имбирь широко используется при расстройствах желудка, для уменьшения боли при остеоартрозе и даже является натуральной профилактикой рака.

Эвкалипт

Эвкалипт можно использовать в качестве местного антибиотика, так как при нанесении на кожу он уничтожает бактерии. Это растение в качестве вкусной и полезной добавки в чай широко применяется для борьбы с инфекциями, при лечении всех видов кашля и как эффективное жаропонижающее средство. Также эвкалипт считается природным антисептиком, который убивает грибок, бактерии и вирусы.

Эхинацея

Эта трава содержит вещества, которые повышают активность иммунной системы, снимают боль, уменьшают воспаления и обладают противовирусным и антиоксидантным эффектом. Профессиональные травники рекомендуют использовать эхинацею для лечения инфекций мочевыводящих путей, кандидоза, ушных инфекций, микоза, синусита, сенной лихорадки и даже при медленном заживлении ран. Согласно исследованиям, экстракт эхинацеи активно борется с вирусом герпеса, используется для борьбы с простудой и гриппом, а также уничтожает такой вид бактерий, как золотистый стафилококк.

Яблочный уксус

В этом продукте содержится яблочная кислота, которая известна своими антивирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Яблочный уксус смертелен для всех видов микробов, которые атакуют ротовую полость, и действует словно губка, вытягивая оттуда токсины и вредные микроорганизмы.

Лавровые листья

Лавровые листья имеют удивительное свойство подавлять или уничтожать широкий спектр вредных микробов и грибков, позволяя размножаться полезным бактериям нашего организма.

Лучшая защита от болезни — профилактика! Просто добавь эти продукты в свой ежедневный рацион и будь уверен в сохранности своего здоровья. Поделись частичкой тепла со своими близким и расскажи им о простом способе реже посещать аптеки!

Источник: fithacker.ru

Источник: https://ecology.md/ru/page/10-prirodnyh-antibiotikov-fakty-kotorye-tshhatelno-skryvajut-farmacevticheskie-kompanii-luchshee-lekarstvo-eto-profilaktika