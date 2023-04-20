Что скрывает в себе уникальный 4000-летний пещерный комплекс в Китае: Яодун

В одном из городов в центральном Китае существует уникальная традиция. На протяжении многих веков местные жители не строили свои дома из дерева и камня, а выкапывали себе глубокие землянки. Именно в них они и жили. Подземные дома яодун (yaodong — пещерные дома) строили на протяжении столетий. Традиция насчитывает более 4000 лет. Некоторые пещеры высечены в склоне холма, другие вертикально вниз. Далее в обзоре все секреты самого необычного, равного которому в мире нет, пещерного комплекса.

Уникальный факт в истории Китая

Яодун.

Лёссовое плато уютно раскинулось вокруг долины реки Вэй в провинциях Шэньси и Шаньси. Этот регион имеет огромное значение для Китая, ибо именно здесь зародилась великая китайская цивилизация. Учёные говорят, что в течение миллионов лет мелкие частички почвы приносил сюда ветер, образовав это плато. Земли здесь — это весьма плодородная суглинистая смесь, которую весьма просто обрабатывать. Это сделало создание пещерных городов очень разумным решением.

Вид с воздуха на пещерный жилой комплекс в районе Шаньчжоу 21 января 2018 г. в Саньмэнься, провинция Хэнань, Китай.

Вид на яодун с воздуха.

Первый яодун появился в период династии Ся в Китае, около 4000 лет назад. Массовую популярность пещерные дома приобрели десятки веков спустя, а пик развития наступил в средние века. В наши дни около 40 миллионов китайцев проживают в таких домах.

В таких домах проживает до 40 миллионов китайцев.

Популярный и сегодня вид жилища

Самым распространённым видом пещерных домов являются те, что выкапывают на склонах холмов. Все жилища такого типа расположились по всему региону вокруг Лёссового плато. В самом сердце долины, где нет холмистого ландшафта, крестьяне выкапывают прямо в земле большую яму обычно квадратной формы. Внутри в каждой стене прокладывают туннели, вырывая комнаты. Получается, что образуется целая сеть квартир с просторным общим двором в центре. Входом обычно служит удобный пандус или коридор, который располагают под землёй.

Целая сеть квартир пещерного комплекса.

Пещерное жильё всегда снабжают арочным входом, который закрывается либо с помощью двери, либо с помощью плотного стёганого одеяла. Самые комфортабельные пещеры для надёжности укрепляют кирпичной кладкой. Такие подземные жилища обычно строятся на нескольких параллельных уровнях, получается такой многоуровневый муравейник или настоящая пещерная деревня. Рядом традиционно селятся члены одной семьи.

Пещерное жильё может состоять из нескольких уровней.

Внутри может быть весьма современно, а может быть и очень скромно.

Яодун — весьма комфортное место для проживания. Сегодня такие дома оснащают всеми возможными удобствами. Там есть водопровод, канализация и электроснабжение. Зимой в этих пещерах тепло, а летом, напротив, прохладно. Стоимость таких квартир, например, с тремя комнатами, на рынке может доходить почти до 5 десятков тысяч долларов. Есть и более скромные варианты, без ванной комнаты, которые обойдутся всего в три десятка долларов в месяц.

Самое комфортабельное жильё в пещере обойдётся в 46 тысяч долларов.

Уникальное китайское жильё.

Китай — страна множества сюрпризов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200423/56017/