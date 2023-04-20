ПОЧЕМУ ЗАСЕКРЕТИЛИ РАБОТУ СОЗДАТЕЛЯ СОВЕТСКИХ КУПЮР ИВАНА ДУБАСОВА, И КАКИЕ БАНКНОТЫ СОЗДАЮТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В СССР тоже создавали свои деньги, и даже существовал человек, которым этим занимался долгих 40 лет. Такие люди буквально приравнивались к разведчикам и, конечно, работали секретно. Иван Дубасов является создателем не только советских купюр, марок и наград, а также был соавтором Герба СССР. За время существования Советского Союза бумажные деньги не раз преображались, а Дубасов принял в этом непосредственное участие. Реформа Павлова помогла внести свои коррективы в дизайн купюр. Сейчас российские рубли существенно видоизменились, и их создают уже другие художники.

От учителя рисования до художника Гознака

Деньги на планете были не всегда. Люди стали в них нуждаться, когда появился товар/услуга, за которую хотели получать оплату, а не обмен на другой продукт. Сначала были монеты, и только спустя время придумали бумажные купюры. Первые такие деньги из бумаги появились в Древнем Китае в 910 году. А в России в XVIII веке императрица Екатерина II ввела ассигнации (бумажные купюры).

Главный художник Гознака практически приравнивался к разведчику и работал в секретности.

В Советском Союзе была своя история бумажных денег, которые появились благодаря стараниям одного человека. Речь идет об Иване Дубасове – главном специалисте Гознака. Известно, Иван появился на свет в 1897 году в Подмосковье. Ванечка, так любили называть его в семье родители, очень любил рисовать с малых лет, и делал это при любой возможности. Этот талант мальчику достался по наследству от папы Ивана Митрофановича. Не мудрено, что 11-летнего мальчика отдали учиться в Императорское Строгановское училище. В 1915 году началась Первая мировая война.

Свою первую марку Дубасов посвятил 5-летию Революции, и выиграл 1 млрд. рублей.

Перспективный учитель рисования не остался в тылу, а пошел воевать, проявлял героизм и терпение. И Господь, оберегая все это время, сохранил ему не только жизнь, но и здоровье. Видимо не просто так. Революция 1917 года внесла новые коррективы в его жизнь. Он устроился работать в несколько народных журналов. В 1922 году выиграл конкурс на создание марки в честь пятилетия Октябрьской революции. Интересно, что Дубасов рисовал эскиз марки раствором марганцовки из-за отсутствия красок. Главным призом был не только 1 млрд. рублей, но и приглашение на работу в Гознак.

Благодаря Ивану Дубасову появился Герб СССР, где отобразились все 15 республик.

Кстати, Дубасов за свою жизнь сознал эскизы для более 150 марок на разные тематики. А марку посвященную кончине Ленина, он сделал за ночь. Первым его заданием было создание герба СССР. Задание не из легких, а если что пойдет не так, то крупных неприятностей было не избежать. Сроки ограничены, ведь «на носу» было принятие Конституции государства. Его изюминкой стали золотые спелые колоски, плотно обвитые красными лентам. На каждой из них были надписи на 15 языках союзных республик СССР – «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Герб СССР в таком виде сохранился до 1991 года.

Царские купюры и советские деньги

Иван Иванович рисовал эскизы не только марок на разные темы, создал Герб СССР. Он являлся долгое время (с 1920 по 1971 г.г.) фактически единым создателем бумажных купюр советских денег. Безусловно, он работал не один, а в команде профессионалов, но оставался главным художником Гознака. Для создания новых советских банкнот Ивана Ивановича вдохновили царские купюры. Из-под «твердой руки» художника их вышло немало, а смена денег происходила каждый раз после проведения денежной реформы в стране.

Дубасов работал над созданием рублевой, трех- и пятирублевой купюры, где красовались летчик, красноармеец и шахтер, а на червонце был изображен Ленин.

1. Червонцы и рубли, выпущенные с 1937 по 1938 года. На червонцах красовался сам Ленин, а на рублях были летчик, красноармеец и шахтер. Трехрублевая купюра была с пехотинцем. А на пятирублевке, по задумке художника, должна была быть женщина. Но потом решили оставить мужчину летчика.

2. В период с 1941 по 1945 г.г. были разработаны банкноты, где «красовались» изображения известных полководцев.

3. В 1958 году Дубасов начал работу над новыми купюрами. При чем, все это было окутано некой тайной. В 1961 году в обиход попали бумажные деньги, которые изъяли только в 1991 году (фактически после распада СССР). Речь идет о 25 и 100 рублях.

Иван Дубасов работал не только над созданием бумажных денег, но и марок, эскизов наград (например, золотая звезда Героя Советского Союза).

Иван Дубасов создавал не только бумажные банкноты СССР, но и серии марок, казначейские и банковские билеты некоторых стран (Болгарии, Монголии, Китая, Германии и других.), делал эскизы для орденов и медалей. Например, высшая награда СССР – золотая звезда Героя Советского Союза, это заслуга Дубасова. Такая ответственная и напряженная работа с годами сказалась на здоровье Ивана Ивановича, и он начал стремительно слепнуть. На пенсию он вынужден был выйти в 74 года.

Иван Дубасов вынужден был выйти на пенсию в 74 года из-за стремительной проблемы со зрением, а умер в 90-летнем возрасте.

Он сумел дожить до 90 лет, сохраняя полное здравие, хорошую память и любовь к жизни. К нему часто приходили гости, а он читал им по памяти стихи, рассказывал интересные истории, но практически не видел свое окружение. Его жизненный путь закончился в 90 лет.

Павловская реформа и метаморфозы с банкнотами

В 1991 году была проведена «Павловская денежная реформа», которая должна была уменьшить количество наличных денег в народных массах, тем самым помочь уменьшить дефицит товаров в стране. Вечером по телевидению объявили об обмене и изъятии купюр номиналом в 100 и 50 рублей, появившиеся с 1961 по 1991 годы. Интересно, что обменять разрешали не более 1000 рублей на человека за последующие трое суток. Государству удалось изъять из наличного оборота около 15 млрд. рублей, но потеряли, как всегда, простые люди. Это привело к активации «черного рынка», а цена валюта подскочила в 4 раза.

При активации Павловской реформы обменивали купюры в 50 и 100 рублей, создав в стране настоящий ажиотаж.

Не только Иван Дубасов был художником Гознака, были и другие. Иван Билибин, Микешин, Зарин, Владимир Мочалов, художник-гравер Людмила Майорова, художник- график Борис Есин и Юрий Ковырдяев, и другие. Разумеется, что вся их работа тоже была окутана секретностью. Кстати, именно Билибиным был нарисован двуглавый орел, который какое-то время был не только на бумажных купюрах, но и монетах. А вот герба России по какой-то причине сначала вовсе не было.

После 1961 года на советских купюрах изображали Ленина и исторические места страны. / Фото:yacollectioner.ru

После обмена и изъятия купюр номиналом в 50 и 100 рублей, были введены новые их варианты. Кроме того, еще оставались банкноты от 1 до 25 рублей старого образца (1961 года). Также появились и новые деньги от 1 до 10 рублей, и выпущены крупные купюры 200, 500 и 1000 рублей.

Как выглядят российские рубли сейчас

Время шло, и менялся не только дизайн российских банкнот, но и их номинальность. Если ранее на них изображали красноармейцев, рабочих или летчиков, то позже главным на бумажных деньгах был Владимир Ленин и исторические памятники. После распада СССР стали появляться памятные места РФ. В частности, в современной России на бумажных банкнотах стали изображать самые известные памятники архитектуры страны. Например, на 1 тыс. рублей – памятник Ярославу Мудрому, а на 50 рублях – статуи стрелка Васильевского острова, а также статуя Невы.

На современных российских купюрах изображают знаменательные памятники архитектуры страны, герб, год выпуска, пометку Банк России и растительные орнаменты. / Фото:idfedorov.ru

Кроме памятников архитектуры на купюрах можно увидеть герб РФ, год выпуска, пометку «Банк России» и немного растительных орнаментов. Кстати, осенью 2017 года произошло знаменательное событие в истории не только Центробанка, но и Гознака. Речь идет о выпуске новых банкнот на 2000 и 200 рублей. Они не только отличались от других купюр более современным дизайном, но и повышенными элементами защиты. Также эти новые деньги выделялись более насыщенной рельефностью. Это сделано не случайно, а для удобства людей, имеющих серьезные проблемы со зрением.

Обновленная сторублевая купюра не всем пришлась по душе. / Фото:secretmag.ru

Недавно была обновлена и купюра в 100 рублей. Однако ее дизайн не всем понравился. Экс-художник Гознака Ковердяев считает, что данное дизайнерское решение было крайне неудачным. Он подчеркнул, что купюра не выделяется, а меркнет на фоне других иностранных денег. Кроме того, она создана без учета традиций Гознака. Например, простой стиль букв или неправильно подобранная цветовая гамма.

Ковырдяев предположил, что вероятно, действующий художник Гознака (очень талантливый и креативный) находился в жестких рамках сдачи проекта. Только так можно было объяснить этот промах. На сторублевке изображена Спасская башня столичного Кремля. Преображение ожидает и другие номинальные купюры в установленные сроки. Например, обновленной 500-кой можно будет уже расплачиваться в 2024 году, а новой банкнотой в 1000 рублей – уже в 2023 году. Имея деньги, можно позволить себе многое.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180423/55995/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499081644/