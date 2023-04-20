Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

Художник и тату-мастер из Нью-Йорка с ником Джуа не только делает реалистичные и очень красивые татуировки, но и украшает их трехмерными золотыми деталями, которые на первый взгляд невозможно отличить от реальных.





























































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36058-potryasayuschie-trehmernye-zolotye-tatu-othudozhnika-iznyu-yorka-31-foto.html