Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

Художник и тату-мастер из Нью-Йорка с ником Джуа не только делает реалистичные и очень красивые татуировки, но и украшает их трехмерными золотыми деталями, которые на первый взгляд невозможно отличить от реальных.





























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36058-potryasayuschie-trehmernye-zolotye-tatu-othudozhnika-iznyu-yorka-31-foto.html

20.04.2023 - Posted by | Креатив...

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