ПОЗОРИЩЕ…ПИТЕРСКИЙ ХУДОЖНИК-КАРИКАТУРИСТ АНДРЕЙ ПОПОВ
Мята — в мохито,
В поле — лебеда,
Я тебя похитила,
Век воли не видать.
Раз мохито не взяло,
Открой ещё Moёt.
Ты один на всё село,
Сокровище моё!
Ой, сокровище —
Ласковое прозвище.
Будь хоть раб, хоть господин,
От любви не скроешься.
Ой, сокровище,
Был бы хоть второй ещё,
Много баб, а ты один
Такой дорогостоящий!
Мята — в мохито,
В поле — бузина,
А тебя похитили,
Я теперь одна.
Пью теперь валокордин —
Какой ещё Moёt?!
Много баб, а ты один,
Позорище моё!
Сола Монова
Андрей Попов родился 13 февраля 1970 года в Ташкенте, в семье военнослужащего, в 1992 году окончил Военный инженерно-космический институт им. А.Ф. Можайского, а потом три года служил в армии. Уволился из вооруженных сил в звании старшего лейтенанта.Художник Андрей Попов с детства начал заниматься карикатурой, в армии рисовал шаржи на сослуживцев, а потом иллюстрировал новости в газете «Деловой Петербург». Теперь его рисунки любят за добрую иронию и оригинальность.После армии Попов остался жить в Питере, попал в «Деловой Петербург» и 10 лет рисовал там карикатуры. Но потом концепция издания поменялась, и они перестали иллюстрировать материалы таким образом.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499065829/
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