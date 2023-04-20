ПОЗОРИЩЕ…ПИТЕРСКИЙ ХУДОЖНИК-КАРИКАТУРИСТ АНДРЕЙ ПОПОВ

Мята — в мохито,

В поле — лебеда,

Я тебя похитила,

Век воли не видать.

Раз мохито не взяло,

Открой ещё Moёt.

Ты один на всё село,

Сокровище моё!

Ой, сокровище —

Ласковое прозвище.

Будь хоть раб, хоть господин,

От любви не скроешься.

Ой, сокровище,

Был бы хоть второй ещё,

Много баб, а ты один

Такой дорогостоящий!

Мята — в мохито,

В поле — бузина,

А тебя похитили,

Я теперь одна.

Пью теперь валокордин —

Какой ещё Moёt?!

Много баб, а ты один,

Позорище моё!

Сола Монова

Андрей Попов родился 13 февраля 1970 года в Ташкенте, в семье военнослужащего, в 1992 году окончил Военный инженерно-космический институт им. А.Ф. Можайского, а потом три года служил в армии. Уволился из вооруженных сил в звании старшего лейтенанта.Художник Андрей Попов с детства начал заниматься карикатурой, в армии рисовал шаржи на сослуживцев, а потом иллюстрировал новости в газете «Деловой Петербург». Теперь его рисунки любят за добрую иронию и оригинальность.После армии Попов остался жить в Питере, попал в «Деловой Петербург» и 10 лет рисовал там карикатуры. Но потом концепция издания поменялась, и они перестали иллюстрировать материалы таким образом.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499065829/