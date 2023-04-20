Моя волна
Волнами называют периодические колебания поверхности морей или океанов.
В зависимости от причин, вызывающих движение, различаются волны ветровые, приливные (приливы и отливы), барические (сейши или стоячие волны) и сейсмические (цунами). (Фото Ander Gillenea):
Волны характеризуются высотой, равной расстоянию по вертикали между гребнем и подошвой волны, длиной — расстоянием по горизонтали между двумя смежными гребнями, скоростью распространения и периодом. (Фото Pedro Nunes):
У ветровых волн период длится около 30 секунд, у барических и сейсмических — от нескольких минут до нескольких часов. У приливных период измеряется часами. (Фото Don Campbell):
В водоёмах наиболее распространены <strong>ветровые волны</strong>. Они образуются и развиваются благодаря энергии ветра, передаваемой воде за счёт трения и путём давления воздушного потока на склоны гребней волн. (Фото Phil Noble):
Волны всегда существуют в открытом океане и могут иметь самые разнообразные размеры, достигая длины до 400 м, высоты 12–13 метров и скорости распространения 14–15 м/с. (Фото Richard Bouhet):
Максимальная зарегистрированная высота ветровых волн составляет 25–26 метров, хотя возможно существование и более высоких волн, просто об этом не знают. (Фото Danny Lawson):
В начальной стадии развития ветровые волны бегут параллельными рядами, которые затем распадаются на обособленные гребни. Малые глубины ограничивают рост волн. (Фото Coastal J.J.):
Если ветер, вызвавший волнение, стихает, то ветровые волны превращаются в т. н. зыбь. Она часто наблюдается одновременно с ветровымиволнами, при этом не всегда совпадая с ними по направлению и высоте. (Фото Simon Dack):
В зоне прибоя наблюдаются т.н. прибойные биения — периодические подъёмы уровня воды при подходе группы высоких волн. Высота подъёма обычно составляет от 10 см до 2 метров. (Фото Javier Etxezarreta):
(Фото Nic Coury):
(Фото Kyodo News):
(Фото Son Hyung-joo):
(Фото Sxenick):
(Фото Kiko Delgado):
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Апрель 2023 (86)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий