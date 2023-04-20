Моя волна

Волнами называют периодические колебания поверхности морей или океанов.

В зависимости от причин, вызывающих движение, различаются волны ветровые, приливные (приливы и отливы), барические (сейши или стоячие волны) и сейсмические (цунами). (Фото Ander Gillenea):

Волны характеризуются высотой, равной расстоянию по вертикали между гребнем и подошвой волны, длиной — расстоянием по горизонтали между двумя смежными гребнями, скоростью распространения и периодом. (Фото Pedro Nunes):

У ветровых волн период длится около 30 секунд, у барических и сейсмических — от нескольких минут до нескольких часов. У приливных период измеряется часами. (Фото Don Campbell):

В водоёмах наиболее распространены <strong>ветровые волны</strong>. Они образуются и развиваются благодаря энергии ветра, передаваемой воде за счёт трения и путём давления воздушного потока на склоны гребней волн. (Фото Phil Noble):

Волны всегда существуют в открытом океане и могут иметь самые разнообразные размеры, достигая длины до 400 м, высоты 12–13 метров и скорости распространения 14–15 м/с. (Фото Richard Bouhet):

Максимальная зарегистрированная высота ветровых волн составляет 25–26 метров, хотя возможно существование и более высоких волн, просто об этом не знают. (Фото Danny Lawson):

В начальной стадии развития ветровые волны бегут параллельными рядами, которые затем распадаются на обособленные гребни. Малые глубины ограничивают рост волн. (Фото Coastal J.J.):

Если ветер, вызвавший волнение, стихает, то ветровые волны превращаются в т. н. зыбь. Она часто наблюдается одновременно с ветровымиволнами, при этом не всегда совпадая с ними по направлению и высоте. (Фото Simon Dack):

В зоне прибоя наблюдаются т.н. прибойные биения — периодические подъёмы уровня воды при подходе группы высоких волн. Высота подъёма обычно составляет от 10 см до 2 метров. (Фото Javier Etxezarreta):

(Фото Nic Coury):

(Фото Kyodo News):

(Фото Son Hyung-joo):

(Фото Sxenick):

(Фото Kiko Delgado):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/moya-volna.html