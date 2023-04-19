"Rauenstein Thuringia Delft — немецкий фарфор с делфтским декором"

В 1783 году Friedrich Christian Greiner купил в Тюрингии давно пустовавший замок Рауэнштайн и основал в нем фарфоровую фабрику «Фридрих Кристиан Грейнер и сыновья». В октябре 1784 года после нескольких экспериментов ему удалось провести первый хороший обжиг фарфора, а в 1794 г. на мануфактуре уже работало 174 рабочих. Изделия этой фабрики отличались более "толстым" фарфором, чем мейсенский, что делало его популярным среди простых покупателей. После смерти Johann Friedrich Greiner фабрика несколько раз поменяла владельцев и в 1881 году досталась Franklin Georgii, который привел ее к экономическому успеху благодаря линией по производству делфтского декора. В 1901 году копания вновь сменила владельца и была переименована в Rauensteiner Porzellanfabrik Aktiengesellschaft. Она предлагала самый широкий ассортимент продукции и в том числе Rauenstein Thuringia Delft. Фабрика просуществовала до 1930 года и была закрыта по коммерческим соображениям, чтобы не создавать конкуренцию фабрике Kahla — главного производства фарфора масс-маркет в Тюрингии. Сейчас изделия линии Rauenstein Thuringia Delft пользуются большой популярностью у коллекционеров. Стоимость таких статуэток премиум класса доходит до 500 евро.

Автор: Irina Petrenko

Источник: http://irinapetrenko.blogspot.com/2023/02/rauenstein-thuringia-delft.html#more