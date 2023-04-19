Современный индустриальный пейзаж

В 30-е годы прошлого века появилось интересное направление, получившее название «индустриальный пейзаж». Ветряки в полях, огромные тарелки в горах, коровы на фоне труб – всё это в сегодняшней подборке индустриальных пейзажей.

Вид на карьер на пути к городу Ла-Оройя, расположенный на высоте 3745 метров над уровнем моря в департаменте Хунин, к востоку от Лимы. (Фото Ernesto Benavides):

Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветровая электростанция. Раньше считалось, что они полностью экологичны, чем отличаются от традиционных. Однако лопасти ветрогенератора сделаны из полимерного композита, вторичное использование и переработка которого невыгодны с точки зрения расходов.

Ветряки станции Lekela недалеко от города Рас-Гареб на Красном море, примерно в 300 км от Каира, Египет. (Фото Amr Nabil):

Компания Bloomberg New Energy Finance производит расчёт ценового индекса ветрогенераторов (Wind Turbine Price Index). С 2008 года до 2010 года средние цены на ветрогенераторы снизились на 15 %. В 2008 году средняя цена ветрогенератора составляла 1,22 млн евро за 1 МВт мощности. В 2021 стоимость выросла до 4 млн евро.

Ветряк недалеко от Оберхармерсбаха, Германия. (Фото Joachim Herrmann):

Строительство ЛЭП — сложная задача, которая включает в себя проектирование, топографо-геодезические работы, монтаж, обслуживание и ремонт.

Линии электропередач недалеко от Гравелина, Франция. (Фото Pascal Rossignol):

Градирня газовой электростанции Бушен, газовой электростанции мощностью 585 мегаватт на севере Франции. (Фото Pascal Rossignol):

Полнолуние за строительной площадкой в Анкаре. (Фото Adem Altan):

Ветряные турбины на ветряной электростанции Гауда, расположенной в 115 км к северо-востоку от Кейптауна, Южная Африка. Является одной из крупнейших ветряных электростанций в Южной Африке. Стоимость проекта составила 2,7 миллиарда рандов (199 миллионов долларов США), и он был введен в эксплуатацию в начале сентября 2015 года. (Фото Nardus Engelbrecht):

Пар поднимается от угольной электростанции Нейрат недалеко от Гревенброха, Германия. (Фото Michael Probst):

Нефтеперерабатывающий завод Ферт-оф-Форт и Грейнджмут в Соединенном Королевстве. (Фото Phil Wilkinson):

Завод химической компании Butachimie в Шалемпе, восточная Франция. Он производит промежуточные продукты после обработки используются в производстве промышленных волокон, текстильных волокон, технических волокон и технических пластмасс. (Фото Jean-Francois Badias):

Фламинго в заповеднике Порт-Фуад, на окраине провинции Порт-Саид, Египет. (Фото Mohamed Abd El Ghany):

Ветряная турбина, вырабатывающая электроэнергию, видна недалеко от Вавра, Бельгия. (Фото Yves Herman):

Экскаватор на буроугольной шахте Гарцвайлер недалеко от деревни Лютцерат, Эркеленц, Германия. (Фото Michael Probst):

Дым и пар от Белхатувской электростанции, крупнейшей в Европе угольной электростанции в Польше. (Фото Kuba Stezycki):

Кирьят-Наум, Хайфа, Израиль. (Фото Michael Gordon):

Источник: https://loveopium.ru/texnika/sovremennyj-industrialnyj-pejzazh.html