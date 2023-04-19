Камни растут и размножаются

Растут и размножаются: на нашей планете существуют каменные колонии, имеющие все признаки живых существ

Среди необъяснимых природных явлений, которыми изобилует наша планета, имеется и такое, как живые камни. Это не аллегория: они действительно проявляют признаки живых существ. Это значит, что они растут, двигаются, размножаются. Некоторые ученые говорят, что они не только живут, но и обладают разумом. Одной из попыток объяснить эти факты была даже теория о кремниевой форме жизни.

Необычные способности камней

Трованты представляют собой огромные каменные глыбы округлой формы. Даже на первый взгляд видно, как заметно они отличаются от обычных камней. Своим внешним видом они напоминают грибы, растущие на деревьях. На многих из них видны сферические наросты — это вновь созданные ими новые поколения. Трованты в основном распространены на территории Румынии, но встречаются и в других странах, в том числе и в России.

С приходом дождливого периода камни начинают увеличиваться в размерах — расти. Местные жители утверждают, что небольшой камешек с течением времени вырастает в гиганта, который может весить не одну сотню килограммов. Мало того, у взрослых тровантов «рождаются» дети — отростки, которые, принимая большие размеры, отваливаются и продолжают собственную жизнь.

Учеными, изучающими этот феномен, был зафиксирован и другой признак жизненной активности. С помощью замедленной съемки было замечено, что камни передвигаются, но не на большие расстояния, а всего лишь на миллиметры. Тем не менее, факт остается фактом.

В чем секрет тровантов

В составе тровантов не нашли ничего странного: они образованы из обычного песчаника (из которого делают бетон), пласты которого плотно спаяны, с включением минеральных солей. Ученых поразило то, что в разрезе камни имеют кольца, подобно деревьям, а также ядро. Молодые особи, отколовшиеся от материнских, аналогичны им по внутреннему виду. Геологи пытались объяснить феномен роста свойствами солей, которые, намокая от дождя, разбухают и увеличиваются в объеме. Однако расширение солей внутри песка все же не может привести к созданию огромного валуна из маленького камешка. Да и появление новых отростков этой теорией объяснить невозможно.

Трованты периодически появляются из-под земли, постепенно набирая объемы. Их возникновение, как и двигательные способности, пытались объяснить активностью почвы, которая приходит в движение из-за подземных толчков. Однако это происходит только с тровантами, а не с другими валунами. Французские ученые с помощью чувствительного оборудования обнаружили, что эти странные камни еще и дышат. Вдохи и выдохи занимают довольно много времени: несколько дней и даже недель. Подобные камни находили на территории Казахстана, а также в Орловской области. Существуют легенды, что они обладают огромной энергетикой. А еще на нашей планете существуют каменные моря.

Все эти необъяснимые факты заставляют задумываться о наличии другой формы жизни на нашей планете. Возможно, это остатки кремниевой цивилизации, которая, по предположениям ученых, некогда существовала в мире.

Источник: https://ecology.md/ru/page/kamni-rastut-i-razmnozautsa-foto/?fbclid=IwAR3DxZLOPFwkzUFZrwd2V4z9nu69U5QQtY3ksoIsx_obXE9gCWJdIN16Nrk