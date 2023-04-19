Николлетто

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Их считали «белыми воронами», а они нашли свой путь к успеху: 9 самых знаменитых моделей-альбиносов

Необычная внешность — это дар или проклятие? И кто определяет так называемые стандарты красоты? Сегодня мир моды испытывает настоящий бум интереса к людям далеко не эталонной в общепринятом представлении внешности. Среди самых необычных — альбиносы. Редкое генетическое заболевание превращает человека в «белую ворону» в буквальном смысле этого слова. Современные фотографы и модельеры считают, что чем ярче выражен у модели альбинизм, тем интересней она. Далее в обзоре 9 самых знаменитых моделей-альбиносов, которые потеснили с пьедестала стандартных красавцев и красоток.

Мода циклична и непостоянна

Мода ничем не отличается от других социально-общественных процессов в повседневной жизни. Она тоже развивается по спирали. Каждый новый виток содержит все признаки «хорошо забытого старого», дополняясь немногими штрихами, присущими современности. В своём развитии она проходит все положенные этапы: зарождается в качестве протеста против устоявшихся традиций, а в конце склонна доходить до абсурда. Потом опять всё повторяется.

Мода циклична.

Мода циклична.

Сегодня эталоны красоты уже дошли до абсурда, настолько они покинули границы разумного. Социальные сети и даже именитые издания пестрят старательно отфотошопленными физиономиями и телами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Доходит до смешного, а иногда и трагичного, когда человек начинает сознательно себя уродовать, портить здоровье, чтобы приблизиться к недостижимому идеалу. Стоит ли говорить, что даже долгие годы остающийся на пике популярности образ образцовой манекенщицы — высокой, стройной (вернее, худой до безобразия), с гладеньким смазливым личиком, белозубой улыбкой и пышными локонами, давно канул в Лету.

В моду входит нестандартная красота.

В моду входит нестандартная красота.
Современные модельеры всё больше уделяют внимания моделям с максимально нестандартной внешностью. Например, альбиносам. Альбинизм — это врождённое заболевание, вызванное частичным или полным отсутствием в организме меланина. Такие люди выглядят необычно и даже несколько сказочно. На снимках их яркая, непривычная, какая-то неземная красота сразу же бросается в глаза. Они всё чаще становятся моделями и манекенщицами, блистая на страницах модных глянцевых журналов и украшая собой подиумы модных показов знаменитых дизайнеров. Всего лишь недавно «белые вороны», которых дразнили в детстве, стали высокооплачиваемыми моделями и теперь их знает весь мир.

1. Анастасия Жидкова

Анастасия Жидкова.

Анастасия Жидкова.

Русская красавица с необычной внешностью прославилась ещё подростком. Настю неоднократно и совсем небезосновательно сравнивали с ангелом. Кожа, которая белее снега, такие же волосы и ресницы, невероятно яркие глаза с выразительным взглядом и пухлые губы — это заставило всех фотографов просто выпрашивать у девушки фотосессию. Кроме своей сказочной наружности, юная фея обладает и другими талантами. Жидкова пишет музыку и тексты. Её песни столь же прекрасны, как и сама девушка-белоснежка.

Белоснежка с ангельской внешностью.

Белоснежка с ангельской внешностью.

2. Алёна Субботина

Алёна Субботина.

Алёна Субботина.

Алёна Субботина родом из Казахстана. Она тоже прославилась ещё будучи подростком. Модные дизайнеры рано заметили необычную красоту девушки и стали приглашать на модные показы. Именитые глянцевые журналы мод наперебой предлагали ей украсить их обложку.

Необычную внешность девушки быстро заметили представители мира моды.

Необычную внешность девушки быстро заметили представители мира моды.

3. Конни Чиу

Конни Чиу.

Конни Чиу.

Конни Чиу — модель из Китая. Альбиносы часто страдают светобоязнью. Из-за этой болезни семья девочки переехала в Швецию, где по большей части царит пасмурная погода. Кроме Конни в семье есть ещё трое детей, но только одна она была рождена с альбинизмом. На родине её воспринимали неоднозначно. Кто-то боялся, кто-то дразнил, а кто-то откровенно терпеть не мог.
В Швеции всё было по-другому. Здесь её внешность столь сильно не выделялась. Девушка получила образование и работала журналистом. Всё изменилось в один день, когда Конни заметил сам Жан-Поль Готье и предложил поучаствовать в показе. После этого карьера модели резко пошла в гору, чему не помешало даже косоглазие. Кроме таланта модели, Чиу ещё занимается музыкой — она поёт джаз.

4. Албино Рефилве Модиселл

Албино Рефилве Модиселл.

Албино Рефилве Модиселл.

Рефилве родом из ЮАР. На самом деле в Африке довольно часто рождаются дети с альбинизмом. Тут таких не очень любят. С детства девочка терпела издевательства и насмешки, многие считали, что у её матери был роман с белым и она незаконнорожденная. Она всегда чувствовала себя неполноценной, ощущала стойкое пренебрежение окружающих. В Африке таких даже остерегаются брать на работу.

Она прошла через унижения и пренебрежение, теперь помогает сделать это другим.

Она прошла через унижения и пренебрежение, теперь помогает сделать это другим.

Модиселл буквально бросила вызов всем этим предрассудкам. Она твёрдо решила добиться успеха в модельном бизнесе. Отказы агентов, которые не решались рекламировать девушку с альбинизмом, постепенно сменились первыми контрактами. Когда к Рефилве пришла мировая слава, то она пообещала себе, что сделает всё для того, чтобы люди с такой особенностью не опускали руки, верили в себя. Одной из тех, кого вдохновила Модиселл, была модель из данного списка — Тандо Хопа.

5. Тандо Хопа

Тандо Хопа.

Тандо Хопа.

Детство Тандо тоже было не из лёгких. Родившись в ЮАР с ослепительно белой кожей и волосами, она с детства была изгоем. На родине девушке даже угрожала опасность. Там ещё остались племена, которые свято верят, что кровь и органы альбиноса могут излечить от всех болезней и подарить некие магические силы. В школе Хопа столкнулась с тем, что её называли «призраком», «дьявольским отродьем». Тандо выросла, выучилась, стала работать прокурором, помогая тем, кто, как и она, не похож на остальных.

Модель активно борется против дискриминации альбиносов в Африке.

Модель активно борется против дискриминации альбиносов в Африке.

Однажды девушку заметил один африканский модельер по имени Герт-Йохан Кутзи и пригласил поработать у него моделью. После этого от предложений не было отбоя. Хопа говорит, что не может полностью посвятить себя карьере модели, пока на её родине господствует такое отношение к альбиносам.

6. Амаль Софи

Амаль Софи.

Амаль Софи.

Парень из России с ослепительно белой кожей и волосами, яркими светло-голубыми глазами, делает только первые шаги в большом модельном бизнесе. Он молод, красив, успешен и активно ведёт свои социальные сети, где у него огромное количество подписчиков и уже своя армия фанатов.

7. Джуэлл Джеффри

Джуэлл Джеффри.

Джуэлл Джеффри.

Джуэлл Джеффри всегда использовал свою нестандартную внешность для продвижения своих столь же нестандартных идей. Он работает диджеем, снимается в кино. Провокационные и эпатажные образы часто подвергались критике, но Джеффри не собирается останавливаться на достигнутом. Он даже запустил рекламную кампанию в соцсетях под лозунгом «Теперь я достаточно белый?»

8. Шон Росс

Шон Росс.

Шон Росс.

Шон Росс тоже из тех, кто благодаря своей необычной внешности попал в киноиндустрию. Он часто снимается в фильмах и сериалах, его приглашают в свои музыкальные клипы такие звёзды, как Кэти Перри, Дюк Дюмон и Бейонсе. Кроме всего прочего, Росс занимается танцами и модельным бизнесом. На этом поприще он был первым мужчиной-моделью с альбинизмом. Более того, часто его критикуют за другой внешний недостаток — у него искривление носа. В школе его постоянно дразнили. Только Шону ничего не мешает — он успешен, модные дизайнеры и фотографы выстраиваются к нему в очередь.

9. Стивен Томпсон

Стивен Томпсон.

Стивен Томпсон.

Стивен Томпсон похож на персонаж из сказки. Огромный мужчина, с ростом 2 метра, низким голосом и привычкой общаться с помощью коротких рваных фраз, обладает просто фантастическим обаянием и притягательной харизмой. Томпсон был лицом такого блистательного модного бренда как Живанши, снимался в кино. Например, в картине «Дочь Бога» его мистическая внешность привлекла к себе настолько повышенное внимание, что отвлекла от основных героев. Стивен любит джаз и как никто понимает, что внешность в этой жизни далеко не главное. То, что он слеп на один глаз, не мешает ему быть востребованным. Знаменитость посвящает много времени работе в центре для слабовидящих детей.

Стивен Томпсон помогает другим.

Стивен Томпсон помогает другим.

Сегодня мир мало отличается от того, каким был даже 200 лет назад. Люди продолжают насмехаться над теми, чья внешность выходит за какие-то общепринятые рамки.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55943/

19.04.2023 - Posted by | Интересно знать...

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