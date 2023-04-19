Их считали «белыми воронами», а они нашли свой путь к успеху: 9 самых знаменитых моделей-альбиносов

Необычная внешность — это дар или проклятие? И кто определяет так называемые стандарты красоты? Сегодня мир моды испытывает настоящий бум интереса к людям далеко не эталонной в общепринятом представлении внешности. Среди самых необычных — альбиносы. Редкое генетическое заболевание превращает человека в «белую ворону» в буквальном смысле этого слова. Современные фотографы и модельеры считают, что чем ярче выражен у модели альбинизм, тем интересней она. Далее в обзоре 9 самых знаменитых моделей-альбиносов, которые потеснили с пьедестала стандартных красавцев и красоток.

Мода циклична и непостоянна

Мода ничем не отличается от других социально-общественных процессов в повседневной жизни. Она тоже развивается по спирали. Каждый новый виток содержит все признаки «хорошо забытого старого», дополняясь немногими штрихами, присущими современности. В своём развитии она проходит все положенные этапы: зарождается в качестве протеста против устоявшихся традиций, а в конце склонна доходить до абсурда. Потом опять всё повторяется.

Мода циклична.

Сегодня эталоны красоты уже дошли до абсурда, настолько они покинули границы разумного. Социальные сети и даже именитые издания пестрят старательно отфотошопленными физиономиями и телами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Доходит до смешного, а иногда и трагичного, когда человек начинает сознательно себя уродовать, портить здоровье, чтобы приблизиться к недостижимому идеалу. Стоит ли говорить, что даже долгие годы остающийся на пике популярности образ образцовой манекенщицы — высокой, стройной (вернее, худой до безобразия), с гладеньким смазливым личиком, белозубой улыбкой и пышными локонами, давно канул в Лету.

В моду входит нестандартная красота.

Современные модельеры всё больше уделяют внимания моделям с максимально нестандартной внешностью. Например, альбиносам. Альбинизм — это врождённое заболевание, вызванное частичным или полным отсутствием в организме меланина. Такие люди выглядят необычно и даже несколько сказочно. На снимках их яркая, непривычная, какая-то неземная красота сразу же бросается в глаза. Они всё чаще становятся моделями и манекенщицами, блистая на страницах модных глянцевых журналов и украшая собой подиумы модных показов знаменитых дизайнеров. Всего лишь недавно «белые вороны», которых дразнили в детстве, стали высокооплачиваемыми моделями и теперь их знает весь мир.

1. Анастасия Жидкова

Анастасия Жидкова.

Русская красавица с необычной внешностью прославилась ещё подростком. Настю неоднократно и совсем небезосновательно сравнивали с ангелом. Кожа, которая белее снега, такие же волосы и ресницы, невероятно яркие глаза с выразительным взглядом и пухлые губы — это заставило всех фотографов просто выпрашивать у девушки фотосессию. Кроме своей сказочной наружности, юная фея обладает и другими талантами. Жидкова пишет музыку и тексты. Её песни столь же прекрасны, как и сама девушка-белоснежка.

Белоснежка с ангельской внешностью.

2. Алёна Субботина

Алёна Субботина.

Алёна Субботина родом из Казахстана. Она тоже прославилась ещё будучи подростком. Модные дизайнеры рано заметили необычную красоту девушки и стали приглашать на модные показы. Именитые глянцевые журналы мод наперебой предлагали ей украсить их обложку.

Необычную внешность девушки быстро заметили представители мира моды.

3. Конни Чиу

Конни Чиу.

Конни Чиу — модель из Китая. Альбиносы часто страдают светобоязнью. Из-за этой болезни семья девочки переехала в Швецию, где по большей части царит пасмурная погода. Кроме Конни в семье есть ещё трое детей, но только одна она была рождена с альбинизмом. На родине её воспринимали неоднозначно. Кто-то боялся, кто-то дразнил, а кто-то откровенно терпеть не мог.

В Швеции всё было по-другому. Здесь её внешность столь сильно не выделялась. Девушка получила образование и работала журналистом. Всё изменилось в один день, когда Конни заметил сам Жан-Поль Готье и предложил поучаствовать в показе. После этого карьера модели резко пошла в гору, чему не помешало даже косоглазие. Кроме таланта модели, Чиу ещё занимается музыкой — она поёт джаз.

4. Албино Рефилве Модиселл

Албино Рефилве Модиселл.

Рефилве родом из ЮАР. На самом деле в Африке довольно часто рождаются дети с альбинизмом. Тут таких не очень любят. С детства девочка терпела издевательства и насмешки, многие считали, что у её матери был роман с белым и она незаконнорожденная. Она всегда чувствовала себя неполноценной, ощущала стойкое пренебрежение окружающих. В Африке таких даже остерегаются брать на работу.

Она прошла через унижения и пренебрежение, теперь помогает сделать это другим.

Модиселл буквально бросила вызов всем этим предрассудкам. Она твёрдо решила добиться успеха в модельном бизнесе. Отказы агентов, которые не решались рекламировать девушку с альбинизмом, постепенно сменились первыми контрактами. Когда к Рефилве пришла мировая слава, то она пообещала себе, что сделает всё для того, чтобы люди с такой особенностью не опускали руки, верили в себя. Одной из тех, кого вдохновила Модиселл, была модель из данного списка — Тандо Хопа.

5. Тандо Хопа

Тандо Хопа.

Детство Тандо тоже было не из лёгких. Родившись в ЮАР с ослепительно белой кожей и волосами, она с детства была изгоем. На родине девушке даже угрожала опасность. Там ещё остались племена, которые свято верят, что кровь и органы альбиноса могут излечить от всех болезней и подарить некие магические силы. В школе Хопа столкнулась с тем, что её называли «призраком», «дьявольским отродьем». Тандо выросла, выучилась, стала работать прокурором, помогая тем, кто, как и она, не похож на остальных.

Модель активно борется против дискриминации альбиносов в Африке.

Однажды девушку заметил один африканский модельер по имени Герт-Йохан Кутзи и пригласил поработать у него моделью. После этого от предложений не было отбоя. Хопа говорит, что не может полностью посвятить себя карьере модели, пока на её родине господствует такое отношение к альбиносам.

6. Амаль Софи

Амаль Софи.

Парень из России с ослепительно белой кожей и волосами, яркими светло-голубыми глазами, делает только первые шаги в большом модельном бизнесе. Он молод, красив, успешен и активно ведёт свои социальные сети, где у него огромное количество подписчиков и уже своя армия фанатов.

7. Джуэлл Джеффри

Джуэлл Джеффри.

Джуэлл Джеффри всегда использовал свою нестандартную внешность для продвижения своих столь же нестандартных идей. Он работает диджеем, снимается в кино. Провокационные и эпатажные образы часто подвергались критике, но Джеффри не собирается останавливаться на достигнутом. Он даже запустил рекламную кампанию в соцсетях под лозунгом «Теперь я достаточно белый?»

8. Шон Росс

Шон Росс.

Шон Росс тоже из тех, кто благодаря своей необычной внешности попал в киноиндустрию. Он часто снимается в фильмах и сериалах, его приглашают в свои музыкальные клипы такие звёзды, как Кэти Перри, Дюк Дюмон и Бейонсе. Кроме всего прочего, Росс занимается танцами и модельным бизнесом. На этом поприще он был первым мужчиной-моделью с альбинизмом. Более того, часто его критикуют за другой внешний недостаток — у него искривление носа. В школе его постоянно дразнили. Только Шону ничего не мешает — он успешен, модные дизайнеры и фотографы выстраиваются к нему в очередь.

9. Стивен Томпсон

Стивен Томпсон.

Стивен Томпсон похож на персонаж из сказки. Огромный мужчина, с ростом 2 метра, низким голосом и привычкой общаться с помощью коротких рваных фраз, обладает просто фантастическим обаянием и притягательной харизмой. Томпсон был лицом такого блистательного модного бренда как Живанши, снимался в кино. Например, в картине «Дочь Бога» его мистическая внешность привлекла к себе настолько повышенное внимание, что отвлекла от основных героев. Стивен любит джаз и как никто понимает, что внешность в этой жизни далеко не главное. То, что он слеп на один глаз, не мешает ему быть востребованным. Знаменитость посвящает много времени работе в центре для слабовидящих детей.

Стивен Томпсон помогает другим.

Сегодня мир мало отличается от того, каким был даже 200 лет назад. Люди продолжают насмехаться над теми, чья внешность выходит за какие-то общепринятые рамки.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55943/