Замуровали демоны: Почему в Англии в зданиях окна заложены кирпичом

В Англии много исторических зданий без окон.

У старинных домов в Великобритании есть одна особенность: часто бывает так, что оконные проемы в здании есть, но сами окна – заложены кирпичом. При этом сделано это практически бессистемно: так, например, часть дома может полностью оказаться без источников дневного света. Странность такая, между тем, имеет причину, обусловленную исторически.

Здание в Гринвиче с замурованными окнами.

Это может показаться удивительным, но в конце VII века для англичан стало непосильно дорого иметь окна в домах. В 1696 году был принят так называемый «налог на окна», которым облагались не только сами окна, но и любые другие (даже небольшие) проемы в здании, которые функционировали, как окно. Принцип, по которому взимался налог, был следующим: чем больше окон в доме, тем дороже его содержание.

Здание с замурованными окнами в ванной.

Налог на окна появился для того, чтобы заставить богачей платить за жилье повышенную стоимость. Беднякам, которые жили в небольших домах, начислялась меньшая плата. А если в доме было менее 10 окон, то и вовсе – отменялась.

Однако принятое налогообложение имело и существенные недостатки. Многие бедные люди арендовали комнаты в многоквартирных домах, и им пришлось дополнительно оплачивать пользование окнами. А вот богачи поступили иначе: они стали закладывать кирпичной кладкой оконные проемы, чтобы платить меньше. Новые постройки тоже возводились с ограниченным количеством окон, чтобы избежать уплаты налога.

Исторические здания.

Чарльз Диккенс выступил с осуждением «оконного налога», заявив, что отныне бедняки в Англии лишились того, что дано им самой природой – свежего воздуха и солнечного света. Отменили налог только в 1851 году, он существовал больше полутора веков.

Дом, в котором часть окон заложена кирпичной кладкой.

«Оконный налог» в истории Великобритании – не единственный абсурдный шаг со стороны правительства. В 1784 году был введен налог на кирпичи, чтобы страна собрала средства, необходимые для продолжения военной кампании в американских колониях. Полагалось платить за количество кирпичей, из которых построен дом. Чтобы уменьшить оплату, дома стали строить из нестандартных, гораздо больших по размеру кирпичей, и эти здания до сих пор можно видеть в Лестершире.

Дом в Гиллингеме.

С 1662 по 1689 гг. взимался налог на количество каминов в жилых помещениях. Некоторые люди даже отказывались отапливать помещения, чтобы не платить налог.

Карикатура: революция планет против налога на свет.

Карикатура: Семья в ожидании отмены оконного налога.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190418/38654/?fbclid=IwAR2zoTibH97efXKL8NPBjFbQOl6xq6a0l0AgtC6YG6oKiMwKiEEHdS2sL2c