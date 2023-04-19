Женщина вывела на прогулку самого большого буйвола в мире. Он размером с небольшой автобус: видео
Фермерша из Таиланда решила вывести на прогулку огромного буйвола — пожалуй, одного из самых больших в мире. Величественное животное действительно выросло размером с небольшой маршрутный автобус: на видео попали моменты, как опытная заводчица легко подчиняет себе буйвола весом в тонну.
Сама Ирин Суай отличается хрупким телосложением. На фоне миниатюрной фермерши буйвол выглядит еще более величественным. Ирен — профессиональная заводчица именно азиатских буйволов.
А эти создания отличаются огромными размерами. Призовые животные Ирен в холке превышают 2 метра, весят более тонны. Их рога могут вырастать до полутора метров.
Мои буйволы стоят по миллиону бат каждый. 30 тысяч долларов совсем невысокая цена за такое животное, — с гордостью рассказывает фермерша.
Ирен потребовалось немало усилий, чтобы ее признала тайская ассоциация заводчиков. Но теперь выращенные Суай буйволы считаются одними из лучших во всем королевстве.
Читать на Trendymen: https://trendymen.ru/lifestyle/events/135450
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (82)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий