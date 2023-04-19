Женщина вывела на прогулку самого большого буйвола в мире. Он размером с небольшой автобус: видео

Фермерша из Таиланда решила вывести на прогулку огромного буйвола — пожалуй, одного из самых больших в мире. Величественное животное действительно выросло размером с небольшой маршрутный автобус: на видео попали моменты, как опытная заводчица легко подчиняет себе буйвола весом в тонну.

Сама Ирин Суай отличается хрупким телосложением. На фоне миниатюрной фермерши буйвол выглядит еще более величественным. Ирен — профессиональная заводчица именно азиатских буйволов.

А эти создания отличаются огромными размерами. Призовые животные Ирен в холке превышают 2 метра, весят более тонны. Их рога могут вырастать до полутора метров.

Мои буйволы стоят по миллиону бат каждый. 30 тысяч долларов совсем невысокая цена за такое животное, — с гордостью рассказывает фермерша. https://www.youtube.com/watch?v=VUS22QCFAlo

Ирен потребовалось немало усилий, чтобы ее признала тайская ассоциация заводчиков. Но теперь выращенные Суай буйволы считаются одними из лучших во всем королевстве.

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