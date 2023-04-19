«В этот момент жизнь в Израиле останавливается»
Память жертв холокоста почтили двухминутной сиреной
https://vk.com/video-23482909_456254010
В этом году День катастрофы и героизма европейского еврейства, Йом ха-Шоа, отмечается в Израиле 18 апреля. Траурная дата приурочена к началу восстания в Варшавском гетто в апреле 1943-го, крупнейшей попытке противостоять геноциду евреев. Как прошли официальная церемония в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд ва-Шем» и традиционные две минуты молчания — в видео «Ъ».
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5940191?from=multimedia_1
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