Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря
В Балтийском море находится около 100 000 затонувших кораблей — многие из них на удивление хорошо сохранились.
Холодная вода и историческое отсутствие корабельных червей сохранили корабли лучше, чем где–либо еще в мире — таким образом, Балтийское море представляет собой увлекательный сундук с сокровищами для дайверов.
Здесь есть военные корабли 17-го века, великолепные деревянные корабли 18-го века, грузовые суда 19-го века и военные корабли времен Второй мировой войны.
На борту этих затонувших кораблей время застыло – часто кажется, что команда только что покинула судно. Затонувшие корабли стали подобны капсулам времени, жуткой смеси безмятежной красоты и навязчивых напоминаний о жестокой драме.
Карл Дуглас (автор) и Джонас Дам (фотограф) выпустили фотокнигу "Корабли–призраки Балтийского моря".
Карл Дуглас — один из самых опытных руководителей морских археологических экспедиций на Балтике. Он опытный дайвер, известный писатель и талантливый фотограф. Он живет на архипелаге недалеко от Стокгольма в Швеции. Джонас Дам — профессиональный дайвер и выдающийся дайвинг-фотограф. Он создал уникальную технику для длительных подводных съемок, основанную на западном побережье Швеции.
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35994-vpechatlyayuschie-fotografii-korabley-nadnebaltiyskogo-morya-27-foto.html
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