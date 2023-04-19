Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря

В Балтийском море находится около 100 000 затонувших кораблей — многие из них на удивление хорошо сохранились.

Холодная вода и историческое отсутствие корабельных червей сохранили корабли лучше, чем где–либо еще в мире — таким образом, Балтийское море представляет собой увлекательный сундук с сокровищами для дайверов.

Здесь есть военные корабли 17-го века, великолепные деревянные корабли 18-го века, грузовые суда 19-го века и военные корабли времен Второй мировой войны.

На борту этих затонувших кораблей время застыло – часто кажется, что команда только что покинула судно. Затонувшие корабли стали подобны капсулам времени, жуткой смеси безмятежной красоты и навязчивых напоминаний о жестокой драме.

Карл Дуглас (автор) и Джонас Дам (фотограф) выпустили фотокнигу "Корабли–призраки Балтийского моря".
Карл Дуглас — один из самых опытных руководителей морских археологических экспедиций на Балтике. Он опытный дайвер, известный писатель и талантливый фотограф. Он живет на архипелаге недалеко от Стокгольма в Швеции. Джонас Дам — профессиональный дайвер и выдающийся дайвинг-фотограф. Он создал уникальную технику для длительных подводных съемок, основанную на западном побережье Швеции.






















Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35994-vpechatlyayuschie-fotografii-korabley-nadnebaltiyskogo-morya-27-foto.html

19.04.2023 - Posted by | Креатив...

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