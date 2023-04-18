Художник делает огромные рисунки на берегу океана

Для настоящего художника в качестве холста может выступить сама природа… Французский художник под ником JBen, например, рисует невероятные узоры на берегу океана. С первого взгляда кажется, что это какой-то фотошоп, потому что рисунки выглядят слишком ровно и идеально. Но это всё — реальные работы. Иногда художник изображает какие-то символы, а иногда — предметы и персонажей. Оцените его работы, которые поражают своими масштабами!

Свои творения художник создаёт на берегу океана в французской коммуне Руайан. Он изображает разные узоры или персонажей, но его песочные рисунки всегда поражают масштабами, сложностью исполнения и детальностью. Размеры пляжных рисунков варьируются от 30 до 100 метров в ширину, и художник делает их между приливами и отливами — на это у него есть четыре часа.



По словам художника, у него никогда нет чёткого плана рисунка, и в большинстве случаев он импровизирует. По завершении он фотографирует свои творения, а через некоторое время это песочное искусство безмолвно поглощают волны океана. Оцените его работы:



















"Обними свою планету"





















Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36054-hudozhnik-delaet-ogromnye-risunki-naberegu-okeana-20-foto.html