Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…(ПОДБОРКА)

Хостинг картинок yapx.ru

Дрыжак Борис
У войны не женское лицо,
У войны не женское начало…
Помнишь, шли мы всем смертям назло
Шли мы в бой, а было нам так мало.
Помнишь, было трудно убивать,
Хоть и враг, мы были человечней,
В грязь болота падать и вставать
И при этом, оставаться женщиной
Застилало дымом все вокруг,
Только в небе журавлиным клином
Улетали птицы в дальний путь,
Чью-то чуя скорую кончину.
Спрессовалось время, нервы в жгут,
Бой прошел так быстро, незаметно.
Три часа как будто пять минут,
А уже кого-то с нами нету …
Помнишь слезы, горести потерь,
Боевых подруг мы хоронили…
Хоть прошло с тех пор немало дней,
Мы всех помним, мы их не забыли.
Не забыть нам грохот канонад
До сих пор, хотя войны нет в мире,
Нам при громе хочется бежать,
Позабыв, что мы в своей квартире.
У войны не женское лицо —
И ведь с этим многие согласны.
И уходит время сквозь песок,
Но года над памятью не властны!
Юлия Друнина.
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Алексей Михайлович Артамонов (1918-2011).
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Борис Дрыжак Письма с фронта 1945 г
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И. Белоглазова .Салют Победы
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Кукрыниксы Таня (Подвиг Зои Космодемьянской) 1942 г
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Л.И. Вайшля Наши сестры 1982 г.
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М. Шегаль Медсестра (В свободную минуту) 1945 г
Хостинг картинок yapx.ru
М.И. Самсонов.Сестрица 1954г
Хостинг картинок yapx.ru
Медсестра Наташа Николай Бут.
Хостинг картинок yapx.ru
Н. Цуцин Блокадный Ленинград.
Хостинг картинок yapx.ru Н.И. Смирнов. Санинструктор.
Хостинг картинок yapx.ru
Прокопенко А.А. СОЛДАТКА
Хостинг картинок yapx.ru
С. Рянгина.Подруги
Хостинг картинок yapx.ru
С.В. Герасимов .Мать партизана. 1943 г
Хостинг картинок yapx.ru
Сафаргалин Асхат Газизулинович.Медсестра
Хостинг картинок yapx.ru
Софья Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева
Хостинг картинок yapx.ru
Художник Борис Дрыжак

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498998834/

18.04.2023 - Posted by | Креатив...

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