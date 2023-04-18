У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…(ПОДБОРКА)
Дрыжак Борис
У войны не женское лицо,
У войны не женское начало…
Помнишь, шли мы всем смертям назло
Шли мы в бой, а было нам так мало.
Помнишь, было трудно убивать,
Хоть и враг, мы были человечней,
В грязь болота падать и вставать
И при этом, оставаться женщиной
Застилало дымом все вокруг,
Только в небе журавлиным клином
Улетали птицы в дальний путь,
Чью-то чуя скорую кончину.
Спрессовалось время, нервы в жгут,
Бой прошел так быстро, незаметно.
Три часа как будто пять минут,
А уже кого-то с нами нету …
Помнишь слезы, горести потерь,
Боевых подруг мы хоронили…
Хоть прошло с тех пор немало дней,
Мы всех помним, мы их не забыли.
Не забыть нам грохот канонад
До сих пор, хотя войны нет в мире,
Нам при громе хочется бежать,
Позабыв, что мы в своей квартире.
У войны не женское лицо —
И ведь с этим многие согласны.
И уходит время сквозь песок,
Но года над памятью не властны!
Юлия Друнина.
В. Пантелеев.Дороги войны.
Коростелёв П. Память. 1985 г
А. Сайкина Девчата сороковых.
А.И. Интезаров Снайперы
Алексей Михайлович Артамонов (1918-2011).
Анатолий Талалаев Портрет участницы защиты героической Брестской крепости Р.И. Абакумовой 1959 г.
Б.М. Неменский Последнее письмо
Борис Дрыжак Письма с фронта 1945 г
И. Белоглазова .Салют Победы
Кукрыниксы Таня (Подвиг Зои Космодемьянской) 1942 г
Л.И. Вайшля Наши сестры 1982 г.
М. Шегаль Медсестра (В свободную минуту) 1945 г
М.И. Самсонов.Сестрица 1954г
Медсестра Наташа Николай Бут.
Н. Цуцин Блокадный Ленинград.
Н.И. Смирнов. Санинструктор.
Прокопенко А.А. СОЛДАТКА
С. Рянгина.Подруги
С.В. Герасимов .Мать партизана. 1943 г
Сафаргалин Асхат Газизулинович.Медсестра
Софья Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева
Художник Борис Дрыжак
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498998834/
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