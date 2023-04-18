У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…(ПОДБОРКА)

Дрыжак Борис

У войны не женское лицо,

У войны не женское начало…

Помнишь, шли мы всем смертям назло

Шли мы в бой, а было нам так мало.

Помнишь, было трудно убивать,

Хоть и враг, мы были человечней,

В грязь болота падать и вставать

И при этом, оставаться женщиной

Застилало дымом все вокруг,

Только в небе журавлиным клином

Улетали птицы в дальний путь,

Чью-то чуя скорую кончину.

Спрессовалось время, нервы в жгут,

Бой прошел так быстро, незаметно.

Три часа как будто пять минут,

А уже кого-то с нами нету …

Помнишь слезы, горести потерь,

Боевых подруг мы хоронили…

Хоть прошло с тех пор немало дней,

Мы всех помним, мы их не забыли.

Не забыть нам грохот канонад

До сих пор, хотя войны нет в мире,

Нам при громе хочется бежать,

Позабыв, что мы в своей квартире.

У войны не женское лицо —

И ведь с этим многие согласны.

И уходит время сквозь песок,

Но года над памятью не властны!

Юлия Друнина.



В. Пантелеев.Дороги войны.



Коростелёв П. Память. 1985 г



А. Сайкина Девчата сороковых.



А.И. Интезаров Снайперы



Алексей Михайлович Артамонов (1918-2011).



Анатолий Талалаев Портрет участницы защиты героической Брестской крепости Р.И. Абакумовой 1959 г.



Б.М. Неменский Последнее письмо



Борис Дрыжак Письма с фронта 1945 г



И. Белоглазова .Салют Победы



Кукрыниксы Таня (Подвиг Зои Космодемьянской) 1942 г



Л.И. Вайшля Наши сестры 1982 г.



М. Шегаль Медсестра (В свободную минуту) 1945 г



М.И. Самсонов.Сестрица 1954г



Медсестра Наташа Николай Бут.



Н. Цуцин Блокадный Ленинград.

Н.И. Смирнов. Санинструктор.



Прокопенко А.А. СОЛДАТКА



С. Рянгина.Подруги



С.В. Герасимов .Мать партизана. 1943 г



Сафаргалин Асхат Газизулинович.Медсестра



Софья Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева



Художник Борис Дрыжак

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498998834/