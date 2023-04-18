Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Над ней насмехались из-за карликового роста, а она вышла замуж за красавца и стала одной из самых успешных косплей-моделей

К сожалению, люди часто бывают жестоки и относятся ко всем, не похожим на абсолютное большинство, с изрядной долей пренебрежения. Именно так относились и к Асте Янг, девочке очень маленького роста. Насмешки ровесников задевали её и даже заставляли плакать, но когда Аста выросла, она решила примерять на себя образы разных персонажей и стала одной из самых успешных косплей-моделей в мире. У неё больше 140 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, а муж может с лёгкостью носить её на руках. Когда любимый называет её малышкой, Асте Янг теперь это вовсе не кажется оскорбительным.

Мал золотник, да дорог

Аста Янг.

Аста Янг.

Она родилась 31 октября 1992 года в Гонконге и в детстве очень страдала из-за насмешек со стороны сверстников. Их почему-то забавлял её слишком маленький рост и уж, конечно, дружить с ней не особенно хотели. В результате Аста Янг выросла с осознанием своей ущербности, она сторонилась людей и не заводила друзей, боясь быть отвергнутой. А в 17-летнем возрасте она решила полностью изменить свою жизнь и переехала из Китая в США.

Аста Янг.

Аста Янг.

Здесь она поступила в Аризонский государственный университет, откуда выпустилась со степенью бакалавра изящных искусств. Свою карьеру Аста Янг начинала в ресторанном бизнесе в качестве хостес в Salty Senorita, там же маленькая китаянка познакомилась со своим будущим мужем Таем. Для неё было удивительно принимать ухаживания от самого обычного мужчины, высокого и очень симпатичного.

Аста Янг с мужем Таем.

Аста Янг с мужем Таем.

Впрочем, у Асты был лёгкий характер, она с оптимизмом смотрела в будущее, да ещё к тому времени она успела всерьёз увлечься косплеем. Сначала она просто обратила внимание на фотографии в журналах. Странно было наблюдать, как взрослые люди с удовольствием перевоплощаются в разных персонажей и веселятся, как маленькие. Но в какой-то момент Аста Янг решила тоже попробовать перевоплотиться в кого-нибудь. И внезапно так увлеклась, что стала придумывать для себя всё новые и новые образы.

Аста Янг.

Аста Янг.

У неё появилось множество друзей, теперь она точно знала, чем занимать своё свободное время. Девушка с энтузиазмом примеряла на себя всё новые и новые образы, придумывала костюмы, наделяла своих персонажей узнаваемыми чертами характера и получала от процесса непередаваемое удовольствие. Новое увлечение отразилось на поведении Асты, она стала более открытой и приветливой, перестала стесняться себя и вела себя с посетителями ресторана более естественно и дружелюбно. Руководство хвалило необычную хостес за хорошее обслуживание клиентов, а вскоре Асте Янг предложили должность бармена в ресторане Giligins, где она служила следующие 4 года.

Стремительный взлёт

Аста Янг.

Аста Янг.

Она продолжала участвовать в костюмированных играх, а на основной работе с лёгкостью делала сложные коктейли и покоряла посетителей ресторана своим обаянием. Она всегда находилась в хорошем расположении духа, лучезарно улыбалась и была очень дружелюбна. Её оптимизм и лёгкий нрав привлекли внимание руководства телевидения, и Асту пригласили в реалити-шоу Little Women: Dallas («Маленькие женщины Далласа»). С этого времени популярность Асты Янг стремительно росла. Количество её подписчиков в одной из социальных сетей увеличилось до 140 тысяч, вырос и уровень доходов.

Аста Янг.

Аста Янг.

За время участия в телешоу Аста Янг смогла изучить как работает реклама и углубила свои знания в сфере связей с общественностью. Она сотрудничала с компаниями Marvel, Barcroft TV и Kinetic Content. Не оставляла она и своего увлечения косплеем. Учитывая, что она получила степень бакалавра изящных искусств, Аста Янг решила развиваться в области цифрового и традиционного искусства.

Аста Янг.

Аста Янг.

Сегодня Аста Янг и её муж Тай работают вместе в популярном ресторане The Porch в Далласе. Тай служит менеджером, а миниатюрная Аста стала креативным директором. В её обязанности входит всё, что касается творческого дизайна, а ещё она ведёт социальные сети заведения и занимается маркетингом. Аста и Тай надеются в будущем открыть свой собственный бар и обустроить его в соответствии с собственными предпочтениями и интересами. Ещё Аста пишет картины и продает их в своём интернет-магазине. Аста Янг называет себя не только косплей-моделью, актрисой и художницей, а ещё и мамой мопсов. Их у неё четыре, и она на самом деле относится к питомцам, как к детям. Она наряжает их в забавные костюмы, устраивает для них праздники и даже отмечает дни рождения любимцев.

Аста Янг.

Аста Янг.

Сегодня Аста Янг с удовольствием говорит о том, как изменилась её жизнь. Она полюбила себя такой, как она есть, ей нравится быть ни на кого не похожей. Она старательно создаёт позитивную атмосферу вокруг себя и своих близких и даже научилась получать удовольствие от того, что всегда находится в центре внимания. Маленькая Аста в самых разных образах неизменно притягивает взгляды, но они не раздражают её. Она улыбается окружающим и неизменно получает улыбки в ответ.

Аста Янг с мужем и любимыми мопсами.

Аста Янг с мужем и любимыми мопсами.

Теперь Аста говорит: «Я, может быть, и маленькая, но по сравнению с галактикой все мы маленькие». И она советует всем, кто не уверен в себе, не преставать и не забывать любить себя, потому что все люди рождаются разными совсем не просто так. Эта маленькая женщина, несомненно, счастлива, она любит и любима, занимается тем, что ей нравится по-настоящему, и находится в полной гармонии с собой и окружающим миром. Аста Янг смотрит в будущее с надеждой и уверенностью, ведь она точно знает, что все мечты обязательно сбудутся, если горячо верить и действовать, а не сидеть сложа руки, оплакивая доставшуюся необычную внешность.
Для кого-то необычная внешность становится препятствием на пути к исполнению мечты, но есть те, кто, кто уверенно идёт навстречу своей цели, преодолевая даже самые сложные препятствия. Елена Ганг родилась в России, а в детстве она тоже была изгоем из-за своего маленького роста. Девочку-карлика дразнили, а многие просто отворачивались от неё.

Сегодня она успешный блогер и известная американская модель и актриса.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55948/

18.04.2023 - Posted by | Любовь... Она бывает разной...

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