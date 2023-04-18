Над ней насмехались из-за карликового роста, а она вышла замуж за красавца и стала одной из самых успешных косплей-моделей

К сожалению, люди часто бывают жестоки и относятся ко всем, не похожим на абсолютное большинство, с изрядной долей пренебрежения. Именно так относились и к Асте Янг, девочке очень маленького роста. Насмешки ровесников задевали её и даже заставляли плакать, но когда Аста выросла, она решила примерять на себя образы разных персонажей и стала одной из самых успешных косплей-моделей в мире. У неё больше 140 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, а муж может с лёгкостью носить её на руках. Когда любимый называет её малышкой, Асте Янг теперь это вовсе не кажется оскорбительным.

Мал золотник, да дорог

Аста Янг.

Она родилась 31 октября 1992 года в Гонконге и в детстве очень страдала из-за насмешек со стороны сверстников. Их почему-то забавлял её слишком маленький рост и уж, конечно, дружить с ней не особенно хотели. В результате Аста Янг выросла с осознанием своей ущербности, она сторонилась людей и не заводила друзей, боясь быть отвергнутой. А в 17-летнем возрасте она решила полностью изменить свою жизнь и переехала из Китая в США.

Аста Янг.

Здесь она поступила в Аризонский государственный университет, откуда выпустилась со степенью бакалавра изящных искусств. Свою карьеру Аста Янг начинала в ресторанном бизнесе в качестве хостес в Salty Senorita, там же маленькая китаянка познакомилась со своим будущим мужем Таем. Для неё было удивительно принимать ухаживания от самого обычного мужчины, высокого и очень симпатичного.

Аста Янг с мужем Таем.

Впрочем, у Асты был лёгкий характер, она с оптимизмом смотрела в будущее, да ещё к тому времени она успела всерьёз увлечься косплеем. Сначала она просто обратила внимание на фотографии в журналах. Странно было наблюдать, как взрослые люди с удовольствием перевоплощаются в разных персонажей и веселятся, как маленькие. Но в какой-то момент Аста Янг решила тоже попробовать перевоплотиться в кого-нибудь. И внезапно так увлеклась, что стала придумывать для себя всё новые и новые образы.

Аста Янг.

У неё появилось множество друзей, теперь она точно знала, чем занимать своё свободное время. Девушка с энтузиазмом примеряла на себя всё новые и новые образы, придумывала костюмы, наделяла своих персонажей узнаваемыми чертами характера и получала от процесса непередаваемое удовольствие. Новое увлечение отразилось на поведении Асты, она стала более открытой и приветливой, перестала стесняться себя и вела себя с посетителями ресторана более естественно и дружелюбно. Руководство хвалило необычную хостес за хорошее обслуживание клиентов, а вскоре Асте Янг предложили должность бармена в ресторане Giligins, где она служила следующие 4 года.

Стремительный взлёт

Аста Янг.

Она продолжала участвовать в костюмированных играх, а на основной работе с лёгкостью делала сложные коктейли и покоряла посетителей ресторана своим обаянием. Она всегда находилась в хорошем расположении духа, лучезарно улыбалась и была очень дружелюбна. Её оптимизм и лёгкий нрав привлекли внимание руководства телевидения, и Асту пригласили в реалити-шоу Little Women: Dallas («Маленькие женщины Далласа»). С этого времени популярность Асты Янг стремительно росла. Количество её подписчиков в одной из социальных сетей увеличилось до 140 тысяч, вырос и уровень доходов.

Аста Янг.

За время участия в телешоу Аста Янг смогла изучить как работает реклама и углубила свои знания в сфере связей с общественностью. Она сотрудничала с компаниями Marvel, Barcroft TV и Kinetic Content. Не оставляла она и своего увлечения косплеем. Учитывая, что она получила степень бакалавра изящных искусств, Аста Янг решила развиваться в области цифрового и традиционного искусства.

Аста Янг.

Сегодня Аста Янг и её муж Тай работают вместе в популярном ресторане The Porch в Далласе. Тай служит менеджером, а миниатюрная Аста стала креативным директором. В её обязанности входит всё, что касается творческого дизайна, а ещё она ведёт социальные сети заведения и занимается маркетингом. Аста и Тай надеются в будущем открыть свой собственный бар и обустроить его в соответствии с собственными предпочтениями и интересами. Ещё Аста пишет картины и продает их в своём интернет-магазине. Аста Янг называет себя не только косплей-моделью, актрисой и художницей, а ещё и мамой мопсов. Их у неё четыре, и она на самом деле относится к питомцам, как к детям. Она наряжает их в забавные костюмы, устраивает для них праздники и даже отмечает дни рождения любимцев.

Аста Янг.

Сегодня Аста Янг с удовольствием говорит о том, как изменилась её жизнь. Она полюбила себя такой, как она есть, ей нравится быть ни на кого не похожей. Она старательно создаёт позитивную атмосферу вокруг себя и своих близких и даже научилась получать удовольствие от того, что всегда находится в центре внимания. Маленькая Аста в самых разных образах неизменно притягивает взгляды, но они не раздражают её. Она улыбается окружающим и неизменно получает улыбки в ответ.

Аста Янг с мужем и любимыми мопсами.

Теперь Аста говорит: «Я, может быть, и маленькая, но по сравнению с галактикой все мы маленькие». И она советует всем, кто не уверен в себе, не преставать и не забывать любить себя, потому что все люди рождаются разными совсем не просто так. Эта маленькая женщина, несомненно, счастлива, она любит и любима, занимается тем, что ей нравится по-настоящему, и находится в полной гармонии с собой и окружающим миром. Аста Янг смотрит в будущее с надеждой и уверенностью, ведь она точно знает, что все мечты обязательно сбудутся, если горячо верить и действовать, а не сидеть сложа руки, оплакивая доставшуюся необычную внешность.

Для кого-то необычная внешность становится препятствием на пути к исполнению мечты, но есть те, кто, кто уверенно идёт навстречу своей цели, преодолевая даже самые сложные препятствия. Елена Ганг родилась в России, а в детстве она тоже была изгоем из-за своего маленького роста. Девочку-карлика дразнили, а многие просто отворачивались от неё.

Сегодня она успешный блогер и известная американская модель и актриса.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55948/