Зачем мужчины Европы долгое время носили неудобный монокль

Во второй половине XIX и начале XX века монокль в Европе считался одним из символов аристократичности, а умение правильно держать и правильно сбрасывать линзу усилием мышц лица быстро превратилось в разновидность светской акробатики. Огромную популярность монокли приобрели в Германии и России. Однако, в какой-то момент они почти моментально вышли из моды. Что же заставляло европейских мужчин носить монокли и почему от них стремительно отказались?

Старинные очки были не слишком-то изящны. |Фото: mail.ru.

Увеличительные линзы человечество знает как минимум со времен Древнего Египта. Однако, первые очки были изобретены только в XIII веке в Италии. А вот монокль появился чуть позже – примерно в XIV веке. Несмотря на то, что очки были совершенно очевидно удобнее, в какой-то момент именно монокль приобрёл заметно большую популярность. В первую очередь в аристократической среде. Что интересно, изначально монокли имели ручку для удержания. Однако, она исчезает из конструкции большинства оптических приборов в XVI веке.

Ну как в ТАКОМ показаться на людях? |Фото: takemetothelakes.com.

В средние века главным офтальмологическим прибором оставались очки. Однако, они были достаточно громоздкими и не слишком изящными. В XVI веке вместе с моноклями без ручки также появляются пенсне – очки без заушных дужек, а спустя еще 1.5 столетия изобретают лорнет – очки с без дужек, но с ручкой. Так почему же из всех приборов был выбран именно монокль? На самом деле все просто: он единственный в свое время сочетал в себе относительное удобство и изящество. Кроме того, его удержание в отличие от очков требовало некоторого навыка и усилий лицевых мышцы, что должно было подчёркивать аристократичность и «исключительность» человека.

Вот! Совсем другое дело. |Фото: krasivosti.pro.

Пенсне же постоянно носить было банально неудобно. Лорнет с громоздкой ручкой быстро стал атрибутом прекрасных дам и мужчины им почти не пользовались. А обычные очки были слишком громоздки и некрасив. Носить последние на людях в приличном обществе считалось дурным тоном. Однако, так как некоторые люди страшно страдали от близорукости им все-таки был нужен какой-то офтальмологический прибор. Поэтому в XIX веке выбор высшего света Европы остановился на изящном монокле. Кстати, большинство моноклей в действительности выглядели как обычная линза и почти не бросались в газа в отличие от очков или пенсне с здоровенными и хорошо заметными дужками.

Монокли стали выходить из моды еще в Первую мировую войну из-за страной популярности в Германии. Впрочем, немцы носили и во вторую. |Фото: krasivosti.pro.

Что интересно, из широкой моды монокль вышел так же быстро, как и вошел в нее. Продержавшись в «приличном обществе» чуть больше века он практически полностью оказался забыт уже после Первой мировой войны. Из-за того, что монокль был страшно популярен в Германии, в странах Антанты стали отказываться от данного аксессуара из «идейных» соображений. В Советской России монокль воспринимался как атрибут буржуазного мира, был героем многочисленных карикатур, а потому не пользовался популярностью. Хотя некоторые советские граждане его носили первое время, например писатель Михаил Булгаков. Последний гвоздь в крышку гроба моноклей вбило распространение контактных линз. Изобретены они были еще в 1880-е годы, однако широкую популярность получили только в 1960-е. Впрочем, отдельные представители старых аристократических родов Европы носили на людях монокли вплоть до конца 1980-х.

Источник: https://novate.ru/blogs/110423/66065/