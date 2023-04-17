Супер цветение в Калифорнии
Исторически влажная зима в Калифорнии привела к взрывному цветению полевых цветов на холмах и долинах этой весной.
Добавим позитива!
Цветы в Короне, Калифорния, 11 апреля 2023. (Фото Frederic J. Brown):
Полевые цветы возле Калифорнийского макового заповедника в Долине Антилоп в Ланкастере, Калифорния. (Фото Frederic J. Brown):
Долина Антилоп расположена в северной части округа Лос-Анджелес, Калифорния , и юго-восточной части округа Керн, Калифорния , и составляет западную оконечность пустыни Мохаве Долина Антилоп. (Фото Marcio Jose Sanchez):
Корова лежит среди небесного люпина. (Фото David McNew):
Склоны холмов и пастбища покрыты ковром цветов. (Фото George Rose):
Склоны холмов в цветах, Калифорния. (Фото George Rose):
Калифорнийский маковый заповедник в долине Антилоп. (Фото Frederic J. Brown):
Лейя Изящная – род высокодекоративных растений семейства Сложноцветные. Назван в честь ботаника Г. Лейя. Родина – Калифорния. (Фото Ruby Wallau):
Маки в Долине Антилоп в Калифорнии. Мак встречается в умеренной, субтропической и реже в холодных зонах. Большинство маков растёт в засушливых местах — степях, полупустынях, пустынях, сухих каменистых склонах гор. В России и ближнем зарубежье насчитывается около 75 видов, преимущественно на Кавказе и в Средней Азии. (Фото Tayfun Coskun):
Lasthenia gracilis (игольчатые поля ) — однолетнее растение с желтыми цветками. (Фото Ruby Wallau):
Пролетая над цветущими полевыми цветами. (Фото Frederic J. Brown):
Калифорнийский маковый заповедник в долине Антилоп, 6 апреля 2023. (Фото Frederic J. Brown):
Вид на цветущие цветы на холмах недалеко от Куямы, Калифорния. (Фото George Rose):
Амзинкия мелкоцветковая. (Фото Ruby Wallau):
Полевые цветы в Национальном памятнике Карризо-Плейн. (Фото George Rose):
Склоны холмов и долины национального памятника Карризо-Плейн в Калифорнии. (Фото George Rose):
Посетители идут по тропинке среди цветущих полей в Калифорнийском маковом заповеднике в Долине Антилоп в Ланкастере, Калифорния, 10 апреля 2023. (Фото Marcio Jose Sanchez):
Долина Антилоп была названа в честь вилорогов, которые бродили там до тех пор, пока они не были почти уничтожены в 1880-х годах, в основном в результате охоты или переселены в другие районы. (Фото Frederic J. Brown):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/supercvetenie-v-kalifornii.html
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