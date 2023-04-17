Пасха на Святой земле.

Фото: Flash90, Associated Press

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова. Католическая Пасха отмечалась на неделю раньше.

15 апреля в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошла традиционная церемония освящения Благодатного огня.

В этом году предпасхальные и пасхальные дни совпали с празднованием Песаха евреями (завершился 12 апреля) и мусульманским месяцем Рамадан (завершается 21 апреля). В Иерусалиме, как и на всей остальной территории Израиля, действуют особые меры безопасности.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16apr2023/p2023.html