Где в России зарыты несметные сокровища казака Степана Разина, которые якобы сам атаман заговорил от «людского глаза»

Этот человек жил в XVII веке, и стал известен в истории тем, что возглавил крупнейшее крестьянское восстание на Руси. Все дело в том, что Степан или Стенька Разин был всю свою недолгую жизнь борцом за права человека. Он хотел, чтобы простых людей освободили от крепостного права, и дали жить свободной жизнью. Но не только этим знаменит атаман, но и своими кладами с несметными сокровищами. Богатства Разина уже ищут более 300 лет. Но только не всем они открываются, поскольку заговорены хозяином-колдуном Стенькой. А может быть это только народная легенда. Время покажет.

Чем прославился Стенька Разин

Отец Степана Тимофей был вынужден покинуть Воронеж из-за тяжелого финансового положения и направиться на вольный Дон. Благодаря своей энергичности и решимости, ему быстро удалось адаптироваться на новом месте, став зажиточным казаком. Женой ему стала красивая турчанка, которую тот прихватил против ее воли. Она ему родила трех сыновей – Ваню, Степу и Фрола.

Тимофей Разин женился на заложнице турчанке, которая родила ему Ивана, Степана и Фрола. / Фото:www.afisha.ru

Все 3 брата высокие, статные и башковитые мужики. Брата Ивана несправедливо казнили по приказу Юрия Долгорукова. Тогда в Степане что-то надломилось в душе. Для себя он решил бороться за права человека. Историки описывали Степана Разина как человека терпеливого, обладающего ярко выраженными дипломатическими и полководческими качествами.

При чем, свои таланты Стенька проявил уже к 28 годам, став самым известным казаком на Дону. Все изменилось в его жизни после окончательного утверждения Соборного уложения, которое закрепило за крестьянами их «рабское положение». Простые люди были недовольны таким положением дел, а небольшие восстания вспыхивали на Руси все чаще. Собрав в 1667 году войско недовольных крепостных, Разин стал их атаманом. И здесь он проявил хитрость, обвиняя поданных царя в «измене», а крестьян и другие народы подначивал на борьбу за свою свободу.

Степана Разина предали его сподвижники, страшась царской расплаты. / Фото:interesnosti.mediasole.ru

Так Степану удалось собрать войско более 2 тыс. людей, которые под предводительством атамана даже захватили несколько городов. Но войско Разина не могло противостоять 60-ти тыс. армии царя. Стеньку ранили, а преданные люди тайно вывезли его на Дон. Там он хотел снова поднять восстание. Однако его предали сообщники, испугавшись царской расплаты. Его прилюдно казнили на Красной площади Москвы.

О чем гласит легенда разинского клада

О Стеньке Разине говорят не только как о самом известном казачьем атамане в истории, но и о человеке, который успел до смерти закопать несметные сокровища. Там было и золото, и жемчуга, и драгоценные камни. Откуда же у него такие несметные богатства? Дело в том, что все это появилось у атамана после удачного Персидского похода в 1668 году. Тогда казаки Разина захватили богатые персидские города (Решт, Дербент и другие). А там было чем поживиться. Возить с собой такие сокровища было не безопасно. Поэтому Разин решил разделить все на несколько частей и закопать в разных местах.

Поговаривали, что несметные сокровища у Разина появились после Персидского похода. / Фото:life.ru

Об этом знали только приближенные люди, которым атаман безмерно доверял. Вроде даже существовали карты, где были помечены тайные места. Остались древние легенды, которые подтверждали существование сокровищ. Согласно одной из них, Разина считали сильным колдуном из-за его магических способностей. Закопав сундуки с золотом и каменьями, тот заговорил места, а на каждого, кто посмеет сюда прийти, сработает «разинское проклятье». Вероятно, поэтому уже несколько веков никто не может отыскать сокровища, хотя есть.

Золото Разина могло быть зарыто возле берегов Волги в подземельях.

Историки рассказывают о нескольких местах, где донской казак мог надежно зарыть свои богатства, а их было немало. Рядом с селом Шатрашаны, что в Ульяновской области. Местные жители уверены, что знают заветное место. Но разинский клад не всем может открыться – заговоренный он. Если пойти по реке и дойти до земляного вала, то он доведет до пещеры. Вот там в ее глубине и стоят несколько десятков пудов злата и жемчугов. Как по мне, то это неточное место и искать его можно вечно.

Разинский клад есть и на землях Чувашии. Согласно старинным легендам, Степан посетил село Стемасы, где находились его подвижники, взяв с собой 12 бочек с золотом. Поговаривали, что эти сокровища были тайно прикопаны в этих местах. Золотоискатели могут попытать счастья отыскать этот клад. Правда, нет никаких документальных упоминаний, что Разин вообще бывал в этих местах.

При чем тут Дурманная гора и Бугор Разина

Известно, что в Волгоградской области находится знаменитый природный парк «Щербаковский». Там расположился Бугор Степана Разина, где, по мнению некоторых историков, вполне может находиться один из кладов донского атамана. Бугор имеет впечатляющие размеры, а его крутизна отмечается сразу у границ подошвы. Со стороны реки Волги – это глубокий обрыв, а другая сторона у него покатая. Спелеологи в 1981 году у подножия холма Разина нашли несколько новых пещер (Майская, Лисья и другие).

Ходили слухи, что сокровища атамана могут находиться в подземельях Дурманной горы или Бугре Разина.

Эти пещеры долгое время были скрыты от глаз людей, если бы не один случай. Тайное подземелье нашли случайно возле церкви Святой Троицы. Тогда провалилась неожиданно земля на 4-х метровую глубину. Оказалось, что этот подземный ход действительно существует много веков, и ведет к речке Волге. Сам Разин и его сподвижники спрятали здесь огромные богатства. Были и те, кто попытался туда попасть.

Но из-за подвижных земляных валунов было опасно туда лезть. Также стоит отметить еще одно таинственное место в Саратовской области недалеко от деревни Даниловка. Речь идет о Дурманной горе, которую в народе часто называли «Стенькина тюрьма». Видимо из-за ущелья, которое ведет вглубь горы. Поиски атаманского клада начались после того, как в руки местным крестьянам попала старая грамота, принадлежавшая разинскому есаулу с описанием места зарытых сокровищ.

Когда даниловские крестьяне спустились в подземелье, то увидели жуткие привидения. / Фото:barnaul.mir-kvestov.ru

Такой шанс бывает раз в жизни, и даниловские крестьяне его не упустили. Хотя началась Пасха, кладоискателей это не остановило. С местом в ущелье определились быстро и начали копать. И тут началась какая-то чертовщина. На них мчалось стадо привидений коров, потом началась сильная буря. Из нее вышли несколько разбойников с дубинами и хотели отдубасить кладоискателей, но те успели унести оттуда ноги. Может это были чары Стеньки Разина, остается только гадать.

Попытки найти клад, чем все закончилось

Конечно, такие сокровища пытались найти уже более трех сотен лет после смерти Разина в 1671 году. Историки упоминали брата Разина Фрола, который ведал, что и где было зарыто. Присутствуя на казни Степана, тот испугался не на шутку, пообещав царю, что покажет, где тайные места в обмен на свою жизнь. И он действительно в течение 5 лет искал золото на Дону с государевыми стрельцами. За это время так ничего и не нашел, поплатившись своей головой.

Фрол знал, где зарыты сокровища Степана, но так и не смог их найти сам.

Поговаривали, что у любовницы Стеньки Алены остались карты с пометкой кладов, и она хотела ими завладеть. Но бывший близкий друг Разина выкрал их, но ни ему, ни его потомкам фортуна не улыбнулась. Известно также о большой экспедиции под руководством есаула Ящерова в 1893 году. Поиски проходили по Волге недалеко от деревни Михайловка и Печи. Там обвалилась земля, открыв часть подземелья. Но люди, спустившиеся туда, умерли от ужаса. Сокровища так и не нашли, только предметы разинских времен. Несметные сокровища Степана Разина не могут найти уже более 300 лет. Историки объясняют это несколькими предположениями.

1. Во-первых, хотя брат Степана Фрол и намеревался показать места, где был зарыт клад атамана, но он схитрил. Он каким-то образом передал знак доверенным людям Разина, чтобы те перепрятали сокровища. И это сработало. Вот почему Фрол 5 лет ничего не мог найти, а царь остался ни с чем.

2. Во-вторых, и это более реально, нет никаких сокровищ Степана Разина.

Поговаривали, что это сам Стенька распустил слухи о несметном богатстве, закопанном в нескольких местах на Руси. Он был уверен, что обманет царя и сбежит, но ошибся. С тех пор люди и по сей день надеются, что именно им повезет найти золото, жемчуга и камни донского казака Степана Разина. Высокий достаток давал возможность жить в достатке во все времена.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55945/