30 творческих людей, которые создали шедевры своими руками

Почему так ценятся и вызывают восхищение уникальные вещи, сделанные вручную? Потому что в эти вещи вложена особенная энергия, которую в масс-маркете не встретишь. Создание чего-то своими руками — это всегда творческий и интересный процесс, который для художника или мастера также является способом самовыражения. Взглянем на разные вещи, которые люди сделали своими руками, и поделились в сети.

Скульптура из переработанного картона, бумажных пакетов и дерева



Картина угольными карандашами на бумаге



Череп из листьев



Фигурка из разбитых ювелирных изделий



Подвеска с коровой и НЛО из стекла



Картина из ниток



Необычная картина из стекла своими руками



Креативчик



Интересный аксессуар из металла и полимерной глины



Яркие коврики



Шарик на картине маслом. Как настоящий



Раскрашенная доска для нард



Девушка и её картина



Резные рисунки на камнях



Миниатюра заброшенной церкви



Гитара из проволоки с натуральными камнями



Вязаный зонтик



Венок на дверь. Основа из виноградной лозы и искусственных цветов



Художница сделала для себя целый костюм



Карандашный рисунок





Чаша из древесины яблони



Драконьи когти из термопластика



Милая фигурка из полимерной глины



Хозяева смастерили уголок для кота



Картины методом выжигания по дереву



Рисунок на куртке



Девушка сшила куклу



Рисунок на листочке



Картины, связанные крючком



Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36107-30tvorcheskih-lyudey-kotorye-sozdali-shedevry-svoimi-rukami-31-foto.html