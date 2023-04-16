Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ЛЮДИ-БРАТЬЯ!

Поликарпова Елена.

Христос Воскресе! Люди-братья!

Друг друга в теплые объятья

Спешите радостно принять!

Забудьте ссоры, оскорбленья,

Да светлый праздник Воскресенья

Ничто не будет омрачать.

Христос Воскресе!

Протопресвитер Василий Бажанов

Поздравления Сипасхой

Ирина Обухова.

Архипова Людмила Пасхальная ночь

Галина Егоренкова

Касперская_Марина

Лушникова Татьяна. Пасхальные куличи.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499046665/

16.04.2023 - Posted by | Пасха

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