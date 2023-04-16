ПРАЗДНИК ПАСХИ ПУСТЬ НАПОЛНИТ ДУШУ СВЕТОМ И ТЕПЛОМ. ПАСХА В ЖИВОПИСИ
Поздравляю со светлым и благодатным праздником Пасхи! Христос воскрес! Пусть в вашей семье царит взаимопонимание, терпение и любовь, а работа приносит вам настоящую душевную радость! Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, который дарит нам Господь! Пусть вера ваша будет крепкой, помыслы − чистыми, а дела − добрыми и приносящими благо окружающим!
2.
Христос воскрес! Воистину воскрес! — с этими словами встречаем мы сегодня это благодатное пасхальное утро. Хочу пожелать, чтоб такое прекрасное утро было каждый день — с добрыми мыслями, благими намерениями, вкусной пасхой и таким радостным настроением. Пускай Господь простит нам все грехи в этот день, излечит души от тоски и печали, и вселит в каждого надежду на добро. Чтоб ни одно сердце не было одиноко и несчастно. С Пасхой!
3.
Христос воскресе! Поздравляю с великим праздником Пасхи. Здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой. Пусть всё плохое забудется, а хорошее навсегда останется в памяти. Желаю, чтобы вся семья была всегда рядом, а каждый день приносил только радость.
4.
5.
Священной Пасхи яркий день
Пусть унесёт печалей тень.
Подарит умиротворение
Всем в день в Христова воскресения!
Желаю счастья и внимания,
Добра пусть манит ориентир,
Достатка, веры, осознания,
И пусть добрее станет мир!
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499046773/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Апрель 2023 (65)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий