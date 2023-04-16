ПРАЗДНИК ПАСХИ ПУСТЬ НАПОЛНИТ ДУШУ СВЕТОМ И ТЕПЛОМ. ПАСХА В ЖИВОПИСИ

Поздравляю со светлым и благодатным праздником Пасхи! Христос воскрес! Пусть в вашей семье царит взаимопонимание, терпение и любовь, а работа приносит вам настоящую душевную радость! Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, который дарит нам Господь! Пусть вера ваша будет крепкой, помыслы − чистыми, а дела − добрыми и приносящими благо окружающим!

2.



Христос воскрес! Воистину воскрес! — с этими словами встречаем мы сегодня это благодатное пасхальное утро. Хочу пожелать, чтоб такое прекрасное утро было каждый день — с добрыми мыслями, благими намерениями, вкусной пасхой и таким радостным настроением. Пускай Господь простит нам все грехи в этот день, излечит души от тоски и печали, и вселит в каждого надежду на добро. Чтоб ни одно сердце не было одиноко и несчастно. С Пасхой!

3.



Христос воскресе! Поздравляю с великим праздником Пасхи. Здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой. Пусть всё плохое забудется, а хорошее навсегда останется в памяти. Желаю, чтобы вся семья была всегда рядом, а каждый день приносил только радость.

4.



5.



Священной Пасхи яркий день

Пусть унесёт печалей тень.

Подарит умиротворение

Всем в день в Христова воскресения!

Желаю счастья и внимания,

Добра пусть манит ориентир,

Достатка, веры, осознания,

И пусть добрее станет мир!

6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499046773/