Почему на входных дверях в Турции до сих пор прибивают стучалки-колотушки и почему их две

Приезжая в мусульманскую страну – например, в Турцию, можно увидеть на входных дверях местных жителей фигурные ручки-колотушки. Не нужно особого труда, чтобы догадаться, для чего они нужны: если не хочешь пользоваться звонком, такой ручкой гораздо удобнее стучать в дверь, чем просто кулаком. Но почему на некоторых дверях их две? Оказывается, еще с османских времен в восточных домах существует традиция иметь на двери две колотушки – мужскую и женскую. И это не просто традиция: гендерная дифференциация этого простого предмета придумана для удобства.

Как «вычислить» гостя

Всё дело в том, что в Османской империи (и вообще в мусульманских странах) есть определенное правило встречи гостей, связанное с выполнением религиозных норм. Если в дом пришел посторонний мужчина, а не муж и не отец (то есть не член семьи), хозяйка не должна встречать его с непокрытой головой. В противном случае с точки зрения ислама это будет выглядеть неприлично. Но как узнать, кто звонит или стучит в дверь? Это сейчас есть и видеокамеры, и дверные глазки. Но так ведь было не всегда, и не во всех домах была возможность выглянуть в окно и рассмотреть, кто стоит у двери или у ворот.

Виды дверных колотушек.

Поэтому в исламских домах и придумали две колотушки. Одна, женская, имеет более миниатюрный и ажурный вид и при стуке издает звук понежнее и потише. Вторая – более увесистая, и стук от нее более резкий и громкий. Когда стучат в дверь, хозяева понимают, какого пола пришел гость. Встречать мужчину выйдет или хозяин, или (если мужчины нет дома) хозяйка с покрытой головой. Если же пришла женщина – беспокоиться о соблюдении норм не нужно.

Встречать гостью может хозяйка с непокрытой головой.

На дверях в современной Турции (даже в таких европеизированных городах, как Стамбул) до сих пор можно увидеть это наследие османской традиции. Помимо Турции, такие «стучащие ручки» есть и в Узбекистане, и в Иране, и в некоторых других исламских странах. Если семья строгих религиозных правил, две колотушки помогают их соблюдать.

Мусульманки дома за чаепитием. /Фото:meme-arsenal.com

Правда, в наши дни в мегаполисах колотушка чаще всего вешается на входную дверь просто для удобства и для эстетического украшения, и поэтому она может быть всего одна. Иными словами, это просто напоминание о старинной традиции этих мест. Ведь благодаря изобретению домофонов и сотовых телефонов всегда есть возможность узнать заранее, кто к тебе пожаловал.

Такая дифференциация помогала мусульманам в жизни.

Примеры дверных колотушек.

Впрочем, одну колотушку можно было встретить на двери и в старые времена – например, если у хозяев не было возможности иметь две. В некоторых мусульманских регионах – например, в турецкой провинции Мугла – существовала традиция определять пол гостя, используя что-то вроде азбуки Морзе. Гость-мужчина обычно стучал в дверь три раза, а женщина или ребенок – два.

Колотушка на входной двери в современном районе Стамбула. /Фото: А.Белова

Кстати, о Мугле. Несколько лет назад в турецких СМИ прошла интересная новость. Сообщалось, что в этой провинции кто-то повадился воровать с дверей старинные ажурные колотушки, изготовленные полтора века назад армянскими мастерами. Не секрет, что старинная вещь, да еще сделанная настолько виртуозно, что может считаться произведением искусства, на антикварном рынке оценивается очень дорого. Видимо, кто-то из торговцев антиквариатом и решил наладить криминальный бизнес путем перепродажи ворованных колотушек. На момент публикации статьи сообщалось, что в Мугле осталось лишь 20-30 старинных колотушек. Остальные похищены. Чем закончилась эта история, неизвестно.

Некоторые дверные колотушки представляют собой произведения искусства.

По креативности старинные дверные колотушки действительно восхищают своим разнообразием. Мастера изготавливали их и в форме птиц и животных (например, гуся или кошки), и в форме растений. Ещё один распространённый символ – женская рука. Такая колотушка получила название «Рука Фатимы», что является символом ислама и подразумевает десницу божью. Пять пальцев на руке означают паломничество, молитву, милосердие, веру и пост. Таким образом, увидев такую колотушку, прохожий понимал: в этом доме живут правоверные мусульмане, которые соблюдают все эти исламские правила.

Есть колотушка в виде исламского символа, Руки Фатимы.

Наследие Османской Империи.

Колотушки-молоточки в Европе

Дверные колотушки использовали не только в исламских домах. Их можно было встретить и на Руси, и в старой Европе. Правда, религиозного смысла они в этих странах не несли, а вешались просто для удобства. Однако это не мешало мастерам прилагать все усилия для создания произведений искусства, ведь входная дверь – это визитная карточка дома, и она должна быть привлекательной.

А Европе тоже есть дверные молоточки-колотушки.

В Оксфорде даже существует Brasenose College – входящий в состав знаменитого университета колледж, символом которого считается старинная дверная колотушка. Говоря языком европейцев, «дверной молоток» – door knocker. Согласно легенде, этот молоточек в виде животного, держащего во рту кольцо, украшал дверь колледжа еще десять веков назад, однако в в 1330-х годах был похищен студентами-бунтарями. Один из студентов уехал в Стамфорд и увез украденную вещь с собой. Похищенный молоток он прибил к своей входной двери, где он и красовался в течение многих лет. Колледж, увы, не мог вернуть этот «культовый предмет», поскольку он теперь являлся частью чужого дома. И только в 1890 году, когда этот дом выставили на продажу, учебное заведение смогло, наконец, вернуть Brasenose – для этого пришлось купить дом.

Старинный британский колледж и его знаменитая колотушка.

Еще один культовый дверной молоток можно увидеть в Лондоне на Даунинг-стрит, где с XVIII века размещается резиденция премьер-министра Великобритании. Колотушка на входной двери изготовлена в виде льва и в течение нескольких столетий она остается неизменной, хотя саму дверь в здание за время его существования несколько раз меняли. Этот металлический лев – символ старой Англии и ее традиций.

А вот в Испании – в домах где сохранились большие двустворчатые двери или ворота, – можно встретить дверные колотушки (молотки), расположенные очень высоко – минимум в двух метрах от земли. Это тоже наследие прошлых веков. Всаднику, которых подъезжал к дому на коне, не нужно было для того, чтобы постучать, специально спрыгивать с седла. Если у дома был двор, после открытия ворот можно было сразу въехать внутрь, не слезая с лошади.

А в европейских монастырях наличие дверных молоточков (sanctuary knockers) было связано с традицией укрывать беглых преступников. Постучав в ворота, которые обычно располагались с северной стороны, путник просил у церкви приюта. Монахи впускали его, после чего у беглеца официально были в распоряжении 37 дней для того, чтобы либо сдаться властям, либо, признав свой грех, оправиться «в изгнание» в другую страну на ближайшем судне, которое покидает местный порт.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100423/55931/