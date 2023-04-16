НОВОСТИ МИРА
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу прошла церемония схождения благодатного огня, которую совершают накануне православной Пасхи.
Фото: EPA/Vostock-photo
Мак зацвел в полях близ калифорнийского Ланкастера
Фото: EPA/Vostock-photo
В Улан-Удэ помыли памятник Владимиру Ленину на площади Советов
Фото: Администрация Улан-Удэ/ТАСС
Последствия извержения вулкана Шивелуч продолжают устранять в поселке Ключи Усть-Камчатского района.
Фото: МЧС России/ТАСС
Немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания", входящий в состав флота НАТО, зашел в порт Хельсинки
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в 21-ю годовщину восстановления власти Уго Чавеса (1954 — 2013) после неудавшегося переворота
Фото: EPA/Vostock-photo
В Непале отмечают Новый год
Фото: EPA/Vostock-photo
Из-за дождей затопило Форт-Лодердейл, американский город в штате Флорида
Фото: EPA/Vostock-photo
Корабль противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" спустили на воду на территории Средне-Невского судостроительного завода. Это уже седьмой серийный корабль линейки проекта 12700.
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
В Москве простились с писателем Эдуардом Багировым
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фестиваль Гаян проходит в Калькутте
Фото: EPA/Vostock-photo
Южнокорейские пилоты отработали дозаправку в воздухе
Фото: EPA/Vostock-photo
С скульптур в Эрмитаже сняли зимнюю одежду
Фото: EPA/Vostock-photo
В городе Белиц, Германия, Аспарагусная Королева Шарлотта Шмидт официально открыла сезон аспарагуса (он же — спаржа)
Фото: EPA/Vostock-photo
Шестьдесят шестой день рождения отмечает старушка-горилла по имени Фату из зоологического сада в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
В Бангкоке отмечают местный новый год, поливая друг друга водой. Текущее празднование особенное, так как возобновляется после трехлетнего перерыва.
Фото: EPA/Vostock-photo
Филиппинские военные с американскими коллегами провели противотанковые учения на севере Манилы
Фото: EPA/Vostock-photo
Тайваньские службы спасения провели учения на случай нападения на остров
Фото: EPA/Vostock-photo
Французы притащили немного мусорных контейнеров к зданию Конституционного совета Франции накануне рассмотрения текста закона о повышении пенсионного возраста
Фото: EPA/Vostock-photo
Экоактивисты Extinction Rebellion решили немного покоптить во имя всего хорошего в Германии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Таиланде начали празднование Сонгкрана — тайского нового года. Главной традицией трехдневного торжества является обливание водой как символический знак очищения от грехов старого года.
Фото: EPA/Vostock-photo
Житель Пекина гуляет в общественном парке
Фото: АР/ТАСС
Обработка от клещей парковых территорий в Екатеринбурге
Фото: Н. Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
Паломники посещают храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
Фото: EPA/Vostock-photo
Осоковая камышевка отдыхает на ветке в Бурсе, Турция
Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images
Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов
Фото: EPA/Vostock-photo
Apple откроет свои первые магазины в Индии
Фото: Zuma/ТАСС
В Анталье стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Фото: EPA/Vostock-photo
Плавание на открытой воде в заливе Лэнгленд, Великобритания
Фото: Zuma/ТАСС
Пресс-показ лотов майских торгов аукциона Sotheby’s в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
В китайской провинции Цзянсу прошли учения по борьбе с загрязнением окружающей среды опасными химическими веществами
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Цветение азалии в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Пекин и большинство северных районов Китая накрыла песчаная буря
Фото: Sun Lin/VCG via Getty Images
Лебеди, обитающие на озере Альстер в Гамбурге, вернулись после зимовки
Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images
Сотрудники пограничной службы США закрывают ворота на мосту Санте-Фе после прибытия группы мигрантов
Фото: Christian Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Во время еврейского праздника Песах израильтяне активно посещают музеи, выставки и экскурсии
Фото: АР/ТАСС
Изготовление вермишели в Пакистане
Фото: АР/ТАСС
В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы
Фото: АР/ТАСС
Пеплопад в поселке Ключи Усть-Камчатского района, вызванный извержением вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за последние 60 лет
Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/ТАСС
Буши парк в Лондоне
Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images
Верующий в кафедральном соборе в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Пчела у цветущего дерева в Кауфбойрене, Германия
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
Пасхальный парад в Сеуле
Фото: АР/ТАСС
Пресс-показ нового парада к 40-летию Токийского Диснейленда
Фото: EPA/Vostock-photo
Национальные танцы в Бхактапуре, Непал
Фото: Amit Machamasi/NurPhoto via Getty Images
Церемония благословения у Стены плача в Иерусалиме в период празднования Песаха
Фото: АР/ТАСС
Поле тюльпанов в Гревенбройхе, Германия
Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images
Слон принимает душ в Делийском зоопарке
Фото: Salman Ali/Hindustan Times via Getty Images
Закат в Берлине
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images
Обитатели зоопарка в Сантьяго получили пасхальные угощения
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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