НОВОСТИ МИРА

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу прошла церемония схождения благодатного огня, которую совершают накануне православной Пасхи.

Фото: EPA/Vostock-photo

Мак зацвел в полях близ калифорнийского Ланкастера

Фото: EPA/Vostock-photo

В Улан-Удэ помыли памятник Владимиру Ленину на площади Советов

Фото: Администрация Улан-Удэ/ТАСС

Последствия извержения вулкана Шивелуч продолжают устранять в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

Фото: МЧС России/ТАСС

Немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания", входящий в состав флота НАТО, зашел в порт Хельсинки

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в 21-ю годовщину восстановления власти Уго Чавеса (1954 — 2013) после неудавшегося переворота

Фото: EPA/Vostock-photo

В Непале отмечают Новый год

Фото: EPA/Vostock-photo

Из-за дождей затопило Форт-Лодердейл, американский город в штате Флорида

Фото: EPA/Vostock-photo

Корабль противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" спустили на воду на территории Средне-Невского судостроительного завода. Это уже седьмой серийный корабль линейки проекта 12700.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В Москве простились с писателем Эдуардом Багировым

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фестиваль Гаян проходит в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

Южнокорейские пилоты отработали дозаправку в воздухе

Фото: EPA/Vostock-photo

С скульптур в Эрмитаже сняли зимнюю одежду

Фото: EPA/Vostock-photo

В городе Белиц, Германия, Аспарагусная Королева Шарлотта Шмидт официально открыла сезон аспарагуса (он же — спаржа)

Фото: EPA/Vostock-photo

Шестьдесят шестой день рождения отмечает старушка-горилла по имени Фату из зоологического сада в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бангкоке отмечают местный новый год, поливая друг друга водой. Текущее празднование особенное, так как возобновляется после трехлетнего перерыва.

Фото: EPA/Vostock-photo

Филиппинские военные с американскими коллегами провели противотанковые учения на севере Манилы

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайваньские службы спасения провели учения на случай нападения на остров

Фото: EPA/Vostock-photo

Французы притащили немного мусорных контейнеров к зданию Конституционного совета Франции накануне рассмотрения текста закона о повышении пенсионного возраста

Фото: EPA/Vostock-photo

Экоактивисты Extinction Rebellion решили немного покоптить во имя всего хорошего в Германии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Таиланде начали празднование Сонгкрана — тайского нового года. Главной традицией трехдневного торжества является обливание водой как символический знак очищения от грехов старого года.

Фото: EPA/Vostock-photo

Житель Пекина гуляет в общественном парке

Фото: АР/ТАСС

Обработка от клещей парковых территорий в Екатеринбурге

Фото: Н. Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС

Паломники посещают храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима

Фото: EPA/Vostock-photo

Осоковая камышевка отдыхает на ветке в Бурсе, Турция

Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов

Фото: EPA/Vostock-photo

Apple откроет свои первые магазины в Индии

Фото: Zuma/ТАСС

В Анталье стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Фото: EPA/Vostock-photo

Плавание на открытой воде в заливе Лэнгленд, Великобритания

Фото: Zuma/ТАСС

Пресс-показ лотов майских торгов аукциона Sotheby’s в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В китайской провинции Цзянсу прошли учения по борьбе с загрязнением окружающей среды опасными химическими веществами

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Цветение азалии в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Пекин и большинство северных районов Китая накрыла песчаная буря

Фото: Sun Lin/VCG via Getty Images

Лебеди, обитающие на озере Альстер в Гамбурге, вернулись после зимовки

Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images

Сотрудники пограничной службы США закрывают ворота на мосту Санте-Фе после прибытия группы мигрантов

Фото: Christian Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Во время еврейского праздника Песах израильтяне активно посещают музеи, выставки и экскурсии

Фото: АР/ТАСС

Изготовление вермишели в Пакистане

Фото: АР/ТАСС

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы

Фото: АР/ТАСС

Пеплопад в поселке Ключи Усть-Камчатского района, вызванный извержением вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за последние 60 лет

Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/ТАСС

Буши парк в Лондоне

Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images

Верующий в кафедральном соборе в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Пчела у цветущего дерева в Кауфбойрене, Германия

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Пасхальный парад в Сеуле

Фото: АР/ТАСС

Пресс-показ нового парада к 40-летию Токийского Диснейленда

Фото: EPA/Vostock-photo

Национальные танцы в Бхактапуре, Непал

Фото: Amit Machamasi/NurPhoto via Getty Images

Церемония благословения у Стены плача в Иерусалиме в период празднования Песаха

Фото: АР/ТАСС

Поле тюльпанов в Гревенбройхе, Германия

Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Слон принимает душ в Делийском зоопарке

Фото: Salman Ali/Hindustan Times via Getty Images

Закат в Берлине

Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Обитатели зоопарка в Сантьяго получили пасхальные угощения

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/