25 фото маленьких забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее

Маленькие ослики, которые делают нас добрее.

Маленькие зверята способны одним своим видом расплавить самое твёрдое сердце. Крошечные лисята или оленята размером с ладонь очаровывают с первого взгляда, а вот ослят видели далеко не все. Возможно потому, что они часто являются объектом шуток. Но на самом деле ослята очень милые и забавные. Смотрите сами.

1. «Плюшевый нянька»

Недельный малыш пригрелся возле плюшевой игрушки.

2. «Пушистое очарование»

…наслаждаюсь теплыми лучами солнца!

3. «Новое знакомство»

Первая прогулка и новые друзья.

4. «Маленькое чудо»

Милый ослик способный вызвать улыбку и поднять настроение.

5. «Живая игрушка»

Плюшевый 7-недельный малыш никого не оставляет равнодушным и вызывает море положительных эмоций.

6. «Чудо чудное, диво дивное!»

Очаровательный мини-ослик Дуги в центре внимания.

7. «Мини — версия»

Безумно симпатичный карликовый ослик по имени Спарки.

8. «Я маленькая лошадка…»

Почему бы не прокатить своего любимого друга!

9. «Позитивный малыш»

Какой чудесный день и как вкусно пахнут цветы!

10. «Новорожденное чудо»

Только что родившийся мини-ослик очень рад новому знакомству.

11. «Маленький жеребенок»

Недоношенный ослик с шинами для выпрямления ножек.

12. «Милый ослик»

Симпатичный малыш с умным взглядом.

13. «Знакомьтесь, это мои новые друзья»

Друзья это хорошо, особенно, когда они такие большие…

14. «Прыг-скок»

Веселые прыжки маленького ослика, который впервые увидел снег.

15. «Необычный покупатель»

Вы знаете, я очень люблю шопинг!

16. «Карликовый ослик»

Маленький ослик покоряет своей привлекательностью.

17. «Мамино счастье»

Трепетное отношение к своему детенышу.

18. «Рождественские подарки»

Все любят получать подарки и даже маленькие ослики.

19. «Хочу играть!»

Малыш требует к себе внимания.

20. «Мини-медвежонок»

Позитивный малыш наслаждается нежными лучами солнца.

21. «Спят усталые игрушки…»

Ослик, мило заснувший в лежанке для кота.

22. «Зачарованный»

Любопытная мордашка, уткнувшаяся в объектив камеры.

23. «Под надежной защитой»

Малыш комфортно чувствует себя возле большой лошади.

24. «Я тебя никому не отдам!»

Ослик отлично ладит с маленькой девочкой.

25. «Отдых»

Чудесный день закончен, можно отдохнуть.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130418/38469/?fbclid=IwAR3zkKoZkGKZ3zMS7qmGXb03djhlrYAdfkPhZ-4v_qAis8uoabRCKAjKW1M