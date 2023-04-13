Николлетто

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Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Фото: Associated Press

С 11 апреля на Камчатке происходит извержение вулкана Шивелуч. Толщина слоя пепла в некоторых районах вокруг вулкана достигает десятков сантиметров. Расчистка только начинается.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/13apr2023/shiveluch_115.html

13.04.2023 - Posted by | Природа...

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