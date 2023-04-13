Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографа

Во время 1800-х если ты отличался внешностью от большинства людей, судьба твоя была предрешена. Тебя вряд ли могли взять куда-либо на работу, у тебя не было бы шансов получить образование, да и вообще часто шансы на простое выживание были не так чтобы велики. Это касалось в том числе и людей-альбиносов. Лучшей судьбой для них на то время было идти в цирк и показывать себя за деньги.

Неизвестная женщина, ок.1870г.

Альбинизм характеризуется полным или частичным отсутствием пигментов в коже, причем это состояние является врожденным, и лечению не подлежит. В среднем у людей появляется один альбинос на каждый 20 000 новорожденных, что и так не много, но эта цифра включает в себя также народы, где альбинизм практически никогда не случается, и где он появляется намного чаще. Так, например, в Танзании рождается ребенок-альбинос на каждые 1400 человек, а у индейской народности куна — на каждые 145 человек.

Неизвестная девушка, ок.1880г., судя по всему, также выступавшая с цирком.

Унзи.

Унзи можно было увидеть в Нью-Йоркском цирке Барнума и Бейли. Он родился в Новой Зеландии, где его и заприметили, когда цирк был там на гастролях. В США мужчина выступал с сопровождающей историей, будто он — явркий представитель «австралийской аборигенной красоты», что он родился в диком племени, где Унзи поклонялись как богу.

Антуанетта и Рудольф Лукаши позируют с неизвестной девушкой.

Рудольфа и Антуанетту Лукаши Барнум обнаружил в Амстердаме в 1857 году. Он дал им новое имя — Нег…ос, сказал публике, что они родом из Мадагаскара и уверял, что их красные глаза продолжают всё видеть отчетливо даже когда они сами спят. Пару перевезли в США, где они гарстролировали с цирком. Позже они перешли в другой цирк, принадлежащий братьям Лемон. В общей сложности Рудольф и Антуанетта выступали перед людьми 40 лет. Когда Антуанетта умерла, Рудольф продолжил выступления как скрипач-альбинос.

Нелли и Генри Уокер.

Хелен Энн Уиндман Уокер вместе со своим братом-близнецом Генри. Они родились у афро-американской семье, и с юного возраста стали выступать вдвоем как «Белый и черный близнецы», причем Хелен дали новое имя — Нелли Уокер и именовали не иначе как «Белая нег…итянка».

Еще одна фотография Нелли Уокер.

Ледяной король.

Том Джек выступал под именем Ледяной Король. На фотографии он позирует рядом с другим актером цирка — Том-Там. Том Джек родился в Чехии, позже родители перевезли его в Швецию, где он и нашел работу в цирке.

Том Джек, известный как Ледяной Король.

Том Джек в 1910 году. В составе цирка Том стал выступать сначала как клоун, а позже — как иллюзионист и маг. Том выполнять сложные трюки с освобождением от цепей и веревок, стал ездить с выступлениями по Европе и в итоге сколотил себе довольно неплохое состояние.

Бирди Моррель. Об этой девочке ничего не известно.

Милли Ламар.

Девушка-альбинос по имени Милли Ламар. Милли путешествовала с цирком по США и выступала как телепат.

Пятилетняя Ида.

Флоренс и Мэри Мартин.

Сестры Флоренс и Мэри Мартин. У обеих были очень длинные белые волосы. Обе выступали в цирке Барнума.

Еще одна фотография сестер Мартин.

Помимо выступлений в цирке, альбиносы также нередко позировали для открыток. Такие открытки пользовались популярностью как у обычных жителей США, так и у коллекционеров.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210419/42890/