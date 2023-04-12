5 необычных рецептов пасхальных куличей на любой вкус

До Пасхи осталось совсем немного времени, а это значит, что пора решать, какими именно куличами вы будете радовать свою семью и друзей. В статье Novate.ru вы найдете самые разные варианты рецептов – творожный, морковный, на кефире, с дрожжами и без. Останется только выбрать.

Рецепт 1: На кефире

Кулич на кефире получается нежным и воздушным. / Фото: klublady.ru

Дрожжевые куличи на кефире всегда получается высокими, нежными, пышными внутри и долгое время не черствеют. Если вы любите экспериментировать, этот рецепт точно придется вам по душе.

Подготовьте следующие ингредиенты: 450 граммов муки, 350 миллилитров кефира, 150 граммов сахара, 75 граммов сливочного масла, два куриных яйца, 200 граммов изюма, сухофруктов или цукатов, 7 граммов сухих дрожжей, 50 миллилитров воды, щепотка соли.

Для начала нужно сделать опару. Подогрейте в микроволновке или на плите воду, всыпьте сухие дрожжи и немного сахара, размешайте и оставьте на четверть часа. В это время взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте опару и сливочное масло, предварительно растопленное в микроволновке.

Аккуратно введите муку, вымешайте тесто, переложите его в глубокую миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и уберите в теплое место на полтора часа. Можно поставить рядом с батареей или в теплую выключенную духовку. По истечении времени добавьте в тесто изюм (чтобы он закрепился в центре будущей выпечке и не оказался на дне, предварительно посыпьте его мукой) снова хорошо вымешайте и разложите по формам. Оставьте тесто в таком положении еще на час, а затем отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 45 минут.

Рецепт 2: Творожный кулич

Тесто для творожного кулича подходит в холодильнике

Процесс приготовления куличей долгий и сложный. Если вы хотите облегчить процесс без вреда для вкуса, предлагаем приготовить творожные куличи по этому рецепту. Готовое тесто убирается в холодильник на 12 часов, поэтому его можно приготовить вечером, а куличи выпекать уже утром.

Для теста вам понадобится: 450 граммов муки, 20 граммов свежих дрожжей, 250 граммов 9-процентного творога, 100 граммов сахара, один пакетик ванильного сахара, два куриных яйца, один яичный желток, 50 граммов сливочного масла, 70 миллилитров молока, щепотка соли, 50 граммов изюма, 50 граммов цукатов.

Из данного количества ингредиентов получится четыре кулича высотой и диаметром 9 сантиметров. Если вы решите брать формы другого размера, количество будет отличаться.

Итак, все продукты заранее достаньте из холодильника, чтобы они были теплыми, когда вы будете добавлять их в тесто. Речь идет о твороге, масле, яйцах, молоке. Последнее нужно будет подогреть в микроволновке до теплого состояния, так как оно нужно для приготовления опары.

В молоко добавьте дрожжи, одну столовую ложку сахара и две столовых ложки муки. Хорошо перемешайте до получения однородной консистенции (должна напоминать тесто на оладьи), накройте полотенцем и оставьте минут на 20-30 в теплом месте – опара должны покрыться пузырьками.

Опара должны покрыться пузырьками

В глубокой миске взбейте яйца и желток, добавьте оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и хорошо все перемешайте венчиком либо миксером до получения пышной пены. Творог протрите через сито или пробейте погружным блендером, чтобы избавиться от комочков, после чего добавьте к остальным ингредиентам. Следующий компонент – сливочное масло комнатной температуры.

Добавьте опару и половину муки. Перемешивайте продукты ложкой, когда станет сложно – выложите тесто на стол и дальше вымешивайте вручную. Постепенно добавьте всю оставшуюся муку. Если готовое тесто сильно прилипает к рукам и поверхности, подсыпьте еще немного муки – но не увлекайтесь, чтобы оно не получилось забитым.

Из готового теста сформируйте шар, переложите в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте на 12 часов в холодильник. На следующий день достаньте тесто и оставьте его «настаиваться» при комнатной температуре около получаса.

Изюм хорошо промойте, залейте кипятком на 15 минут, а затем слейте воду, просушите бумажным полотенцем и обваляйте в муке. Добавьте изюм в тесто, после чего разделите его на четыре части, округлите каждую из них и положите в формы. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на полтора часа, чтобы тесто увеличилось в два раза.

Выпекать куличи следует 30-40 минут при температуре 170 градусов. Если серединка будет сыроватой, а верх начнет подгорать, накройте куличи сверху листом фольги.

Рецепт 3: Кулич без дрожжей «Красный бархат»

Насыщенно-красного цвета можно добиться с помощью красителя. / Фото: foodily.ru

Этот кулич является не только вкусным, но и очень эффектным благодаря роскошной гранатовой расцветке. Для придания выпечки нужного оттенка удобнее всего использовать пищевой краситель, но если его не будет под рукой, отдайте предпочтение свекольному соку.

Для приготовления одного кулича понадобятся следующие ингредиенты: 100 граммов жирного творога, полтора стакана пшеничной муки, 5 граммов разрыхлителя, четыре яйца, 100 граммов сахара, 30 граммов белого шоколада, один пищевой краситель красного цвета. Для глазури возьмите 10 миллилитров лимонного сока, два стакана сахарной пудры и два яичных белка.

Если творог зернистый, протрите его через сито в глубокую миску, чтобы избавиться от комочков. Сюда же просейте муку, смешанную с разрыхлителем, добавьте яйца, предварительно взбитые с сахаром, и кусочки белого шоколада. Капните пять капель пищевого красителя – этого будет вполне достаточно для получения интенсивного цвета. Размешайте все до получения однородной консистенции, сформируйте из теста шар и переложите в форму для кулича, в которой вы будете его выпекать. Поставьте кулич в духовку, разогретую до 160 градусов, на 40 минут.

А пока он печется, взбейте миксером охлажденные белки, добавьте сахарную пудру и сок лимона для стабилизации глазури. Готовая масса должна стать тягучей, но не жидкой. Когда кулич испечется и остынет, смажьте его получившейся помадкой.

Рецепт 4: Морковный кулич

Морковный кулич получается влажным и сочным. / Фото: recpty.ru

В отличие от традиционных куличей, которые могут получиться суховатыми, морковный вариант всегда радует нежностью, сочностью и влажностью. А какой у него цвет! Насыщенный и яркий – просто загляденье.

Подготовьте следующие ингредиенты: 500 граммов муки, три яйца, одну морковь, 30 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 200 миллилитров молока, 20 граммов прессованных дрожжей, щепотка соли.

Для начала приготовьте опару: растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте столовую ложку сахара и столовую ложку муки, хорошо все перемешайте до получения однородной консистенции, накройте миску полотенцем и уберите в теплое место на 20-30 минут.

В отдельной емкости взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное в микроволновке сливочное масло и соль. Когда опара подойдет, положите ее к остальным ингредиентам, всыпьте порциями муку и замесите тесто. Морковь отварите или запеките в духовки до мягкости, после чего разомните вилкой или измельчите погружным блендером до состояния пюре. Вмешайте морковь в тесто и оставьте его подходить в теплом месте на полтора-два часа.

По истечении времени обомните тесто и выложите его в формы для куличей. Накройте полотенцем и оставьте минут на 20, что куличи немного поднялись. Выпекать их следует полчаса в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовые куличи смажьте глазурью и украсьте кондитерской посыпкой.

Рецепт 5: Лимонный кулич

Важно положить в тесто достаточное количество цедры. / Фото: povar.ru

Еще один оригинальный рецепт кулича для любителей пикантных цитрусовых ноток.

Для приготовления теста нужно взять: 500 граммов муки, 150 миллилитров воды, 10 граммов сухих дрожжей, 150 граммов сахара, пять яичных желтков, 200 миллилитров сливок, три лимона, 100 граммов изюма, 50 граммов сливочного масла, щепотка соли, половина чайной ложки куркумы.

Первый этап – опара. Влейте в небольшую миску теплую воду, добавьте дрожжи, одну столовую ложку сахара и две столовых ложки муки. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, и уберите в теплое место.

Лимоны натрите на терке, а полученную цедру разотрите с сахаром. Оставшуюся муку смешайте с солью и куркумой. Сливочное масло растопите в микроволновке.

Когда опара поднимется, добавьте к ней желтки, сливочное и оливковое масла, теплые сливки и сахар, растертый с лимонной цедрой. Просейте к остальным ингредиентам муку и вымешайте тесто (около восьми минут). Накройте его полотенцем и оставьте на полтора часа в теплом месте. Затем добавьте в тесто изюм, еще раз мешайте и оставьте еще раз на подъем на такое же время.

Разделите тесто на несколько частей, каждый кусочек округлите и разложите по формам (они должны занимать не больше трети). Оставьте на полчаса под полотенцем, после чего отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40-50 минут. Чтобы куличи снизу не подгорели, поставьте на дно духовки емкость с водой.

Источник: https://novate.ru/blogs/110423/66054/