Из-за чего лопнул самый большой в мире аквариум с 1 млн литров воды и 1,5 тыс рыб

Завораживающий подводный мир природы удивителен и многогранен, но мы порой просто не осознаём всей его красоты и уникальности, а чаще всего и вовсе забываем о его существовании. Этот пробел в сознании современного обывателя решили восполнить владельцы берлинского отеля Radisson Blu, которые для имиджа заведения и привлечения клиентов, установили в центре холла люксового комплекса самый большой в мире цилиндрический аквариум DomAquaree , вошедший в Книгу рекордов Гиннеса. Как же так случилось, что конструкция, изготовленная из прочного акрилового стекла, вместимостью 1 млн литров воды, с полутора тысячами диковинных рыб… лопнула?

DomAquaree — визитная карточка берлинского отеля

Аквариум DomAquaree являлся украшением центрального фойе пятизвёздочного отеля Radisson Blu и его офисного центра, находящегося в центре Берлина, в районе Митте на Карл-Либкнехт-штрассе. Он был открыт в декабре 2003 года. Это грандиозное сооружение из акрилового стекла было построено компанией Tchoban Voss по проекту российского архитектора Сергея Чобана. Под его руководством также было построено самое высокое здание в деловом центре «Москва-Сити» — комплекс «Федерация». Также архитектор является проектировщиком Дворца водных видов спорта в Казани, штаб-квартиры Coca-Cola и многих других строений.

DomAquaree — визитная карточка берлинского отеля.

В аквариум стоимостью 12,8 млн евро было запущено около сотни различных видов экзотических рыб. До 16 декабря прошлого гола это был самый большой цилиндрический аквариум в мире, встроенный в здание и включающий в себя стеклянный лифт для обзорных экскурсий.

DomAquaree в фойе пятизвёздочного отеля Radisson Blu.

Высота непосредственно стен аквариума из стеклянных акриловых панелей составляла 16 метров. А поскольку дно DomAquaree было водружено на гигантскую «ножку» высотой в 9 метров, полная высота сооружения составляла более 25 метров. Наружный же диаметр аквариума достигал 11,5 метров. Именно благодаря таким техническим характеристикам DomAquaree и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Уборка аквалангистом стен аквариума и кормление рыб.

Аквариум был образован двумя прозрачными цилиндрами разных диаметров, встроенными один в другой. Во внутреннем цилиндре был установлен прозрачный лифт грузоподъёмностью 40 человек, который поднимал их на смотровую площадку для обзора красот подводного мира, пестрых экзотических рыб разных видов, в также водолазов, чистящих стекло и кормящих обитателей DomAquaree. Посетители всего за 19 евро могли проехаться на лифте сквозь аквариум и полюбоваться морской фауной.

Обитатели DomAquaree.

Эта идея с лифтом, безусловно, была изюминкой уникального аквариума. А сама стеклянная конструкция, вмещавшая в себя миллион литров солёной воды с диковинными рыбками и коралловыми рифами, сразу же стала главной достопримечательностью отеля, которая поражала гостей своей масштабностью и зрелищностью.

Внутри аквариума обитали более 1500 особей тропических рыб, которые принадлежали 97 разным видам. Ежедневно им давали по 8 кг корма, а очисткой стенок от грязи занимались 3-4 аквалангиста. Полюбоваться на тропических созданий можно было с фойе отеля, со смотровой площадки лифта, а также из окон некоторых люксовых номеров.

DomAquaree. Вид сверху.

Два года назад, почти 17 лет после ввода в эксплуатацию DomAquaree, было решено произвести его капитальный ремонт. Специалисты модернизовали лифт, заменили силиконовые уплотнители, поменяли всю комплектацию и оборудование обеспечивающее жизнедеятельность подводных обитателей. Всего было проведено работ почти на 2,6 млн евро. Летом 2022 года чудо-аквариум был вновь введён в эксплуатацию. Но уже 16 декабря все пошло по голливудскому сценарию…

Пятница, 5.45 утра, 16 декабря 2022

Рано утром, без четверти шесть жителей отеля разбудил мощный треск и громкий хлопок. Обрушение гигантского цилиндра произошло очень быстро. В считанные секунды вода затопила холл, помещения первого этажа и подвальные помещения. Ударной волной выбило двери и окна. Мебель выбросило на улицу. Лавина воды с умирающей рыбой выплеснулась на Карл Либкнехт штрассе и разлилась по близлежащим улицам. К слову, сила обрушения воды из аквариума была настолько внушительной, что её зафиксировали даже сейсмологические станции.

Практически все обитатели аквариума погибли.

Два человека получили ранения от разбитого стекла, практически все обитатели аквариума погибли, в том числе редкие виды, такие как голубой хирург и рыба-клоун. Спасателям удалось вытащить из подвального помещения отеля несколько десятков выживших особей, способных продержаться некоторое время без воды.

Кроме отеля Radisson в комплексе расположены музей, магазины и рестораны.

По словам мэра столицы Германии, это происшествие могло привести к значительным человеческим жертвам, если бы произошёл часом позже. Тем не менее, когда вода сошла 350 постояльцев отеля пришлось эвакуировать. Над устранением последствий чрезвычайного происшествия работали 100 сотрудников экстренных служб.

Разрушены вестибюль и часть фасада здания, серьёзно повреждены, расположенные по близости рестораны и шоколадный магазин. Затоплен музей истории ГДР.

Причины инцидента

Представители американской компании, производившей акриловые панели, тут же прибыли на место происшествия. Результаты их экспертизы не заставили себя долго ждать: для разрушения самого большого цилиндрического аквариума в мире не понадобилось… ничего. Он развалился сам по себе, поскольку первые признаки указывали на усталость материала, связанную с механическими повреждениями и накоплением мелких трещин в стеклянных панелях.

Заключение экспертов:DomAquaree развалился сам по себе…

Предположительно разрушение аквариума началось вследствие появления одной большой трещины в резервуаре, которая и разорвалась под давлением воды. По официальной версии экспертов, к вышеизложенным причинам нужно ещё добавить и превышение низкой температуры.

По мнению тех же экспертов: обрушение зданию отельного комплекса, в котором был расположен аквариум, не грозит. Однако оно еще не скоро сможет работать в прежнем режиме.

Самый высокий цилиндрический аквариум в мире

Похожий аквариум, возведенный, кстати, той же самой фирмой, есть и в России. Самый высокий в мире цилиндрический аквариум стоит в Москве в одном из торговых центров на севере столицы в Авиапарке. Высота этого объекта – чуть больше 23 метров, диаметр — 6 метров благодаря чему еще в 2016 году аквариум был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Вес его стеклянных панелей составляет 50 тонн. А вместимость — 400 м3. По центру собран искусственный коралловый риф. Рыбы в нем привезены со всех концов света, но в основном это обитатели Красного моря.

https://www.youtube.com/watch?v=G2woIkYjPAA

P.S.

Нужно отметить, что инцидент, произошедший в Берлине, отнюдь не сенсация, поскольку это не первый случай и, к сожалению, наверняка не последний. Первая протечка аквариума с десятью миллионами литров воды произошла в 2010 году в Дубай Молле. Когда торговые залы начали быстро заполняться водой, посетителей эвакуировали, порыв локализовали, рыбы не пострадали, а после ремонта аквариум открылся вновь. Тогда эксперты причиной назвали просевшую под стеклом балку, из-за чего разошёлся вертикальный шов.

А вот второй случай, произошедший в 2012 году в Шанхае, оказался более печальным. Тогда безо всяких видимых причин лопнуло смотровое стекло в аквариуме крупного торгового центра Dongfang. После внезапного треска, в зрителей полетели обломки толстых стекол, хлынула вода с обитателями аквариума. Ранения получили в общей сложности более 50 человек, погибли семь акул, много морских рыб и черепах. Аквариум был сравнительно небольшим: всего на 34 тысячи литров. Инцидент тогда списали на плохое качество китайских стеклянных панелей.

Сингапурский океанариум S.E.A.Aquarium.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110423/55929/