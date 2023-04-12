Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Гигантская панда по имени Ци Зай отдыхает в научном парке Циньлин Сибао года в Сиане, провинция Шэньси, Китай. (Фото Vince Burton):

Рыжая белка в полете в национальном парке Кэрнгормс в Шотландском нагорье. (Фото Vince Burton):

Пеликаны живут в умеренном и тропическом поясах всех континентов, кроме Антарктиды. (Фото y John Ricky):

Очаровательные хайлендские коровы. (Фото Martin Mann):

Королевский пингвин похож на императорского пингвина, но немного мельче его размерами и ярче окраской. Длина тела королевского пингвина составляет до 1 м. (Фото Judy Rogero):

Птица сидит на ветке сакуры на берегу реки в Токио. (Фото Yoshio Tsunoda):

Полёт колибри часто называют «трепещущим», он позволяет им маневрировать лучше любых других птиц и неподвижно зависать в воздухе около цветка. При этом заострённые крылья перемещаются главным образом в горизонтальной плоскости и постоянно перекручиваются, вверх направлена то одна сторона крыльев, то другая, а их концы описывают плоскую восьмёрку. Конструкция напоминает ротор с переменным шагом: небольшие изменения угла крыла и подруливания хвостом позволяют осуществлять все виды перемещений — колибри могут двигаться вертикально вверх и вниз, пятиться назад, лететь спиной вниз, разворачиваться почти на мест. (Фото Zaneta Blaszczyk):

Кошка среди обломков после землетрясения в турецкой провинции Хатай. (Фото Oguz Yeter):

Немецкий шпиц на выставке собак в Бирмингеме, Англия. (Фото Katja Ogrin):

Кошка переходит заснеженную дорогу в Брэдфорде, Англия. (Фото George Wood):

Шмель покрыт пыльцой на крокусах. (Фото Martin Meissnerl):

Пчела собирает пыльцу в солнечный день в Йичине, Чешская Республика. (Фото Slavek Ruta/Rex Features):

Леопард в Исламабаде. (Фото Aamir Qureshi):

Пеликан пытается украсть обед. (Фото Hanping Xiao):

Стадо монгольских диких ослов в природном заповеднике Урад недалеко от китайско-монгольской границы, в городе Баян-Нур, Северокитайский автономный район Внутренняя Монголия. (Фото Xinhua News Agency):

Завтрак птенцу в Чандигархе, Индия. (Фото Anuj Jain):

К роду фламинго относятся самые крупные представители семейства — красный и розовый фламинго. (Фото Rex Features):

Лиса среди цветущих нарциссов. (Фото Brian Lawless):

Разборка. (Фото Anuj Jain):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-136.html