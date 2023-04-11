5 древних племен считались вымышленными, пока их следы не встретили в реальности

Древние ученые неоднократно описывали такие странные племена, что рассказам верится с большим трудом. Народ без голов, сатиры, псоглавцы — перед вами реально странные существа, которые возможно существовали и на самом деле.

Блемми

Греческий историк Геродот был уверен, что в 5 веке до нашей эры в Ливии обитали племена безголовых людей. Рты, глаза и носы у них располагались якобы прямо на груди. Спустя 400 лет о них же рассказал публике римский философ, Плиний Старший. Английский исследователь Анатоль Фермс уверял, что лично повстречал представителей племени блемми в Эфиопии. Удивительно, но и в 17-м веке появились аналогичные свидетельства от сэра Уолтера Райли, прославленного и авторитетного исследователя.

Калистрии

Истории о псоглавцах вообще довольно распространены. Древнегреческий путешественник Ктесий уверял, что встретился в горах Индии с племенем калистрии. Через 200 лет их же (и в том же самом месте) повстречал другой грек по имени Мегасфен. В эпоху династии Тан истории о псоглавцах также встречались часто, правда здесь их звали супанами. И, наконец, удивительнее всего смотрится в этом ряду сообщение от Марко Поло, который вроде как повстречал калистрии на острове Ангмана.

Фусан

В 500 году до нашей эры китайский миссионер Хэй Шень прибыл ко двору императора с рассказом о невиданном королевстве Фусан, населенном только женщинами. Вполне возможно, что речь шла об амазонках.

Аримаспы

Аримаспы, одноглазые люди, по мнению некоторых историков стали прообразом мифических циклопов. Притом, скорее всего ничего фантастичного в этой народности не было в принципе. Просто название «зороастрийцы» со временем исказилось при пересказе и трансформировалось в греческое слово, которое можно перевести как «одноглазые».

Макилхи

Это вполне реальная народность, в свое время населявшая северную часть Эфиопии. Древние греки, а затем и римляне, отчего-то были уверены, что все макилхи — гермафродиты. Аристотель, к примеру, утверждал, что у макилхов растет одна женская грудь на правой стороне тела. Ему позднее вторил римский писатель Каллифанес, который и вовсе уверял, что макилхи «объединяют два пола в одном». Современные историки не находят ни одного доказательства этим удивительным свидетельствам.

Астомои

Если верить греческим путешественникам, то весь мир в давние времена был населен крайне странными племенами. Путешественник Мегасфен, к примеру, живо описывал встреченное им племя астомоев, не имевших ртов и питавшихся запахами. Удивительно, но аналогичные свидетельства о странном племени встречаются и в гораздо более поздний период средневековья: Джон Мандевил уверял, что на лице астомоев есть только глаза и маленькая дырочка, через которую они всасывают пищу.

Сатиры

Римские и греческие писатели были свято уверены в существовании сатиров — полулюдей с козлиными ногами. Геродот так и вовсе уверял, что лично был знаком с одним таким. Плиний Старший мельком упоминает, что сатиры живут в Эфиопии, Плутарх говорит, что его ученик видел сатира на территории современной Албании. Само собой, никаких полукозлов в природе существовать не может. Вполне вероятно, что древние философы говорят о каком-то варварском племени, члены которого носили штаны мехом наружу.

Читать на Don’t Panic: https://dnpmag.com/2023/04/02/bezgolovye-lyudi-afriki-i-drugie-plemena-okazavshiesya-realnymi-3/

