Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Уличные фотографы: случайные моменты из жизни и природы

Благодаря достижениям в области технологий и мобильности фотооборудования невозможно не признать работу уличных фотографов. Эти современные кочевники путешествуют по городу, снимая изображения и видео людей, животных, предметов и самой природы.

Журнал «Решающие моменты» (TDM) — это аккаунт в Instagram, в котором представлены замечательные работы различных опытных уличных фотографов. Они ежедневно делятся этими захватывающими изображениями со своей аудиторией, насчитывающей почти 85 000 подписчиков.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/ulichnyje-fotografy-sluchajnyje-momenty-iz-zhizni-i-prirody

11.04.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: