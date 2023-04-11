Уличные фотографы: случайные моменты из жизни и природы

Благодаря достижениям в области технологий и мобильности фотооборудования невозможно не признать работу уличных фотографов. Эти современные кочевники путешествуют по городу, снимая изображения и видео людей, животных, предметов и самой природы.

Журнал «Решающие моменты» (TDM) — это аккаунт в Instagram, в котором представлены замечательные работы различных опытных уличных фотографов. Они ежедневно делятся этими захватывающими изображениями со своей аудиторией, насчитывающей почти 85 000 подписчиков.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/ulichnyje-fotografy-sluchajnyje-momenty-iz-zhizni-i-prirody