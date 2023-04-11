Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Пасхальный ЛГБТ-марш. Фоторепортаж из Голливуда

Фото: Associated Press

9 апреля защитники прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров прошли пасхальным маршем по Западному Голливуду, штат Калифорния.

За последние несколько лет многие штаты приняли рекордное количество законопроектов, нарушающих права секс-меньшинств, особенно трансгендерной молодежи.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/10apr2023/lgbt_hollywood.html

11.04.2023 - Posted by | Праздник.... |

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