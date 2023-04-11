Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

КОШКИ ХУДОЖНИЦЫ ИРИНЫ ЧУПРИНОЙ.

Хостинг картинок yapx.ru

Хостинг картинок yapx.ru
Художник Чуприна Ирина
Чуприна Ирина Константиновна работает в технике живописи масляными красками .Картины выполнены в различных стилях и направлениях кистью или мастихином. Член Союза Кубанских художников с 2001г. Член Международной ассоциации Искусство народов мира с 2011г. Участник краевых, региональных,международных и персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях в России и более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

11.04.2023 - Posted by | Животные, Креатив...

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