КОШКИ ХУДОЖНИЦЫ ИРИНЫ ЧУПРИНОЙ.



Художник Чуприна Ирина

Чуприна Ирина Константиновна работает в технике живописи масляными красками .Картины выполнены в различных стилях и направлениях кистью или мастихином. Член Союза Кубанских художников с 2001г. Член Международной ассоциации Искусство народов мира с 2011г. Участник краевых, региональных,международных и персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях в России и более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

































