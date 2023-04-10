Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник создает объемные иллюзии на городских пространствах

Курт Веннер из Мичигана — иллюстратор и уличный художник, создающий настоящие шедевры 3D-живописи в объемах городских пространств, превращая обычные улицы, скверы, здания, залы и даже автомобили в пространства из иного измерения, завораживающие своей высокохудожественной, детально прописанной реальностью.










































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36046-hudozhnik-sozdaet-obemnye-illyuzii-nagorodskih-prostranstvah-43-foto.html

10.04.2023 - Posted by | Креатив...

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