Художник создает объемные иллюзии на городских пространствах

Курт Веннер из Мичигана — иллюстратор и уличный художник, создающий настоящие шедевры 3D-живописи в объемах городских пространств, превращая обычные улицы, скверы, здания, залы и даже автомобили в пространства из иного измерения, завораживающие своей высокохудожественной, детально прописанной реальностью.























































































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36046-hudozhnik-sozdaet-obemnye-illyuzii-nagorodskih-prostranstvah-43-foto.html