Смерч в Миссисипи
Что такое смерч, что такое торнадо? Это одно и то же. Слово торнадо происходит от исп. tornar («вертеть, крутить»), а слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь с первоначальным значением «облако, чёрная туча». Посмотрим, как бушуют смерчи, торнадо в США и как разносят их хлипкие домики.
Погибло не менее 25 человек и были повреждены сотни зданий. (Фото Will Newton):
Силу торнадо измеряют по шкале Фудзита-Пирсона, разработанная доктором Теодором Фудзита для классификации торнадо, основывается на степени причиненного ветром ущерба. (Фото Fatih Aktas):
Домики в США чрезвычайно хлипкие, поэтому разлетаются сразу. (Фото Rogelio V. Solis):
Уничтоженные склады, Миссисипи, 25 марта 2023. (Фото Cheney Orr):
Торнадо обычно возникает в грозовом облаке и тянется вниз, часто до самой поверхности земли, в виде хобота диаметром в от нескольких десятков до сотен метров. (Фото Cheney Orr):
Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч. По косвенным оценкам, энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945. (Фото Fatih Aktas):
Рекордом времени существования смерча можно считать Мэттунский смерч, который 26 мая 1917 года за 7 часов 20 минут прошёл по территории США 500 км, убив 110 человек. (Фото Will Newton):
(Фото Cheney Orr):
Вращение воздуха в смерчах происходит, как в циклоне, то есть в Северном полушарии против хода часовой стрелки. В Южном полушарии вращение происходит по ходу часовой стрелки. Это может быть связано с направлениями взаимных перемещений масс воздуха по сторонам от атмосферного фронта, на котором формируется смерч. Известны и случаи обратного вращения. На соседних со смерчем участках происходит опускание воздуха, в результате чего вихрь замыкается. (Фото Scott Olson):
Пожарные. (Фото Chandan Khanna):
Тут можно подсмотреть, из чего сделаны стены дома. (Фото Scott Olson):
Семья собирает вещи из-под обломков своего дома. (Фото Cheney Orr):
Более серьезное строение. Здание суда округа Шарки в Роллинг-Форк тоже пострадало. (Фото Will Newton):
Вечер после смерча. (Фото Cheney Orr):
Источник: https://loveopium.ru/severnaya-amerika/smerch-v-missisipi.html
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