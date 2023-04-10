Пальма снова дает плоды спустя 2000 лет!
Израильтяне наверняка знают удивительную историю о том, что 1960-е годы археологи нашли древний сосуд, где две тысячи лет хранились семена пальмы. К тому времени сорт иудейской финиковой пальмы был давно вымершим. Но свершилось чудо – в 2005 году семена библейских времен посадили, и они взошли.
Сегодня, спустя 14 лет мужская пальма (ее назвали Мафусаил) продолжает успешно опылять женские пальмы, которые плодоносят финиками! Доктор Сара Саллон, специалист по исследованиям в области сельского хозяйства поясняет: «Финиковые пальмы бывают мужские и женские, наша пальма оказалась мужской, то есть производящей пыльцу, а не фрукты. Мы стали искать, у кого в окрестностях есть женская дикая финиковая пальма.
Найдя, мы опылили ее пыльцой с нашей пальмы, и через несколько месяцев она принесла плоды. Мы намерены попытаться оживить еще несколько семян, может быть, однажды у нас будет целая плантация мужских и женских древних финиковых пальм, тогда мы сможем снова ввести Иудейский финик в сельскохозяйственную индустрию».
Источник: https://isroe.co.il/palma-snova-daet-plody-spustya-2000-let/?fbclid=IwAR203RJ9hTh_TGw9aQTBxeNLkE3C8VtQAYPrCEZte9tbu8u9kTytR3qGQNg
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