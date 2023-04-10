На одном листе бумаги: замысловатые разрезы передают волшебство природы

Обычно мы думаем о бумаге как о деликатном материале, но Мод Уайт демонстрирует ее долговечность в своей серии вырезок из бумаги. Художница-самоучка вырезает отдельные листы бумаги и делает многочисленные надрезы и перфорации, пока не создаст замысловатые портреты растений и животных, столь же изящные, сколь и внушающие страх.

В настоящее время Уайт живет в долине Гудзона в Нью-Йорке и оттачивает свое мастерство уже более десяти лет. В ее портфолио есть флора и изображения больших и маленьких животных, включая слонов и мышей. «Хотя бумага может показаться хрупкой и легко повреждаемой, в конечном итоге бумага обладает такой прочностью, и при ее использовании для создания произведений искусства она может передать такой смысл и красоту», — говорит она. «Я люблю резать бумагу, потому что, казалось бы, плоский лист бумаги может внезапно приобрести размер и глубину, когда его разрезают. Игра света через разрезанную бумагу также всегда является прекрасным откровением и открытием».

В то время как ее материал ограничен бумагой и инструментами, которые она использует, Уайт находит способы передать различные текстуры в процессе резки. Удивительно, но даже когда бумага истончается до чрезвычайно тонкой нити, она остается соединенной с остальной частью листа. «Лучшее вдохновение я нахожу в природе и мире животных», — добавляет она. «Мне нравится тонкий узор прожилок на цветах и ​​листьях, морщины на коже слона, текстура сплетенных прядей волос или воды. Волшебно!»

Уайт опубликовал книгу под названием «Храбрые птицы», в которой представлены 65 бумажных фигурок разных птиц. Ее изысканное искусство также украшает колоду вдохновляющих карт под названием «Алхимия устойчивости», которая призвана помочь людям в жизни.

Источник: bravebirdpaperart

Источник: https://animalworld.com.ua/news/na-odnom-liste-bumagi-zamyslovatyje-razrezy-peredajut-volshebstvo-prirody