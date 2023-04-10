Колбасное дерево

Благодаря богатой природной фантазии, мир растений весьма разнообразен и удивителен. Колбасное дерево или кигелия африканская не только необыкновенно выглядит, но и плоды у неё необычные. Это единственный вид в своём роде. Фотографии сделаны в Танзании.

Плоды колбасного дерева очень любят слоны. Их не смущает даже то, что в свежем виде эти длинные колбаски ядовиты и действуют как слабительное.

А человек употребляет их в пищу, пока кожура не затвердела. Колбаски кушают после термической обработки, то есть жареными, сваренными, маринованными. Если плод перезрел, кожура становится деревянной. Тогда они пригодны для изготовления стаканов, плошек для наливания жидкости. Устойчивостью такая тара не отличается. Разве что напился воды и положил на бок кружку. В этом смысле калебасовое дерево более удобно для посуды.

Но калебасы есть не станешь, а можно только постирать вещи, используя внутренность вместо мыла. Землю отстирывает с лёгкостью. Кочевники в саванне так и делают.

А вот кигелия, это совсем другое дело. Я пробовала колбаску зажаренной на углях. И знаете на что это похоже? Не поверите. На обычный белый нарезной батон без соли. Такой же внешний вид, точно такой же вкус, консистенция мякоти и верхняя корочка. Ну, просто не отличить!

Семена внутри не мешают, просто выплюнуть. Их не много и они крупные. Эти печёные булки продают в Уганде вдоль обочин. Пассажиры рейсовых автобусов скупают плоды кигелии и с удовольствием едят в пути. Вот и меня заодно угостили. Был бы у меня с собой кусок колбасы настоящей, то устроила бы себе обед с ужином. Дорога была долгая, не до распорядка. А жевать один сухой батон не очень вкусно.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/volna