Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Католическая Пасха

Шлайфе, Германия. Местные жители в традиционных одеждах поют перед церковью

Как верующие отметили один из главных праздников

9 апреля католический мир отпраздновал Пасху. В этом году она отмечается за неделю до православной. Как католики по всему миру отметили наступление одного из самых главных христианских праздников — в фотогалерее «Ъ».

Гернроде, Германия. Пасхальный спектакль в церкви Святого Кириака

Гернроде, Германия. Пасхальный спектакль в церкви Святого Кириака

Фото: MATTHIAS BEIN / dpa Picture-Alliance / AFP

Ватикан. Папа Франциск проводит пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра

Ватикан. Папа Франциск проводит пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра

Фото: Reuters / Remo Casilli

Мариана, Бразилия. Верующие в белых одеждах на Шествии душ

Мариана, Бразилия. Верующие в белых одеждах на Шествии душ

Фото: Reuters / Roosevelt Cassio

Аль-Хамдания, Ирак. Пасхальное бдение в церкви Непорочного Зачатия

Аль-Хамдания, Ирак. Пасхальное бдение в церкви Непорочного Зачатия

Фото: Reuters / Khalid Al-Mousily

Шлайфе, Германия. Местные жители в традиционных одеждах поют перед церковью

Шлайфе, Германия. Местные жители в традиционных одеждах поют перед церковью

Фото: Reuters / Matthias Rietschel

Иерусалим, Израиль. Пасхальная воскресная служба в Храме Гроба Господня

Иерусалим, Израиль. Пасхальная воскресная служба в Храме Гроба Господня

Фото: Reuters / Ammar Awad

Ереван, Армения. Пасхальное шествие с лампадами

Ереван, Армения. Пасхальное шествие с лампадами

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  / 

Ереван, Армения. Участники пасхального шествия

Ереван, Армения. Участники пасхального шествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  / 

Ватикан. Папа Франциск крестит женщину во время пасхального бдения в Соборе Святого Петра

Ватикан. Папа Франциск крестит женщину во время пасхального бдения в Соборе Святого Петра

Фото: Reuters

Лос-Анджелес, США. Архиепископ окропляет людей и их сельскохозяйственных животных святой водой на традиционной церемонии благословения животных

Лос-Анджелес, США. Архиепископ окропляет людей и их сельскохозяйственных животных святой водой на традиционной церемонии благословения животных

Фото: Richard Vogel / AP

Ческе-Будеевице, Чехия. Пасхальное шествие

Ческе-Будеевице, Чехия. Пасхальное шествие

Фото: Reuters / David W Cerny

Бухарест, Румыния. Священники и верующие слушают выступление румынского патриарха Даниила в Соборе Святого Иосифа

Бухарест, Румыния. Священники и верующие слушают выступление румынского патриарха Даниила в Соборе Святого Иосифа

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP

Дюссельдорф, Германия. Пасхальное шествие

Дюссельдорф, Германия. Пасхальное шествие

Фото: David Young / dpa Picture-Alliance / AFP

Москва, Россия. Крестный ход в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Москва, Россия. Крестный ход в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  / 

Москва, Россия. Месса в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Москва, Россия. Месса в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников

Вильнюс, Литва. Верующие со свечами на пасхальном бдении

Вильнюс, Литва. Верующие со свечами на пасхальном бдении

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Антиполо, Филиппины. Пасхальный обряд в городском соборе

Антиполо, Филиппины. Пасхальный обряд в городском соборе

Фото: Aaron Favila / AP

Санкт-Петербург, Россия. Верующие на праздничной службе

Санкт-Петербург, Россия. Верующие на праздничной службе

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Санкт-Петербург. Праздничная процессия

Санкт-Петербург. Праздничная процессия

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Сеул, Южная Корея. Пасхальный парад

Сеул, Южная Корея. Пасхальный парад

Фото: Lee Jin-man / AP

Источник: https://www.kommersant.ru/?from=logo

10.04.2023 - Posted by | Пасха

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