Католическая Пасха
Как верующие отметили один из главных праздников
9 апреля католический мир отпраздновал Пасху. В этом году она отмечается за неделю до православной. Как католики по всему миру отметили наступление одного из самых главных христианских праздников — в фотогалерее «Ъ».
Гернроде, Германия. Пасхальный спектакль в церкви Святого Кириака
Фото: MATTHIAS BEIN / dpa Picture-Alliance / AFP
Ватикан. Папа Франциск проводит пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра
Фото: Reuters / Remo Casilli
Мариана, Бразилия. Верующие в белых одеждах на Шествии душ
Фото: Reuters / Roosevelt Cassio
Аль-Хамдания, Ирак. Пасхальное бдение в церкви Непорочного Зачатия
Фото: Reuters / Khalid Al-Mousily
Шлайфе, Германия. Местные жители в традиционных одеждах поют перед церковью
Фото: Reuters / Matthias Rietschel
Иерусалим, Израиль. Пасхальная воскресная служба в Храме Гроба Господня
Фото: Reuters / Ammar Awad
Ереван, Армения. Пасхальное шествие с лампадами
Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин /
Ереван, Армения. Участники пасхального шествия
Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин /
Ватикан. Папа Франциск крестит женщину во время пасхального бдения в Соборе Святого Петра
Фото: Reuters
Лос-Анджелес, США. Архиепископ окропляет людей и их сельскохозяйственных животных святой водой на традиционной церемонии благословения животных
Фото: Richard Vogel / AP
Ческе-Будеевице, Чехия. Пасхальное шествие
Фото: Reuters / David W Cerny
Бухарест, Румыния. Священники и верующие слушают выступление румынского патриарха Даниила в Соборе Святого Иосифа
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Дюссельдорф, Германия. Пасхальное шествие
Фото: David Young / dpa Picture-Alliance / AFP
Москва, Россия. Крестный ход в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников /
Москва, Россия. Месса в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников
Вильнюс, Литва. Верующие со свечами на пасхальном бдении
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Антиполо, Филиппины. Пасхальный обряд в городском соборе
Фото: Aaron Favila / AP
Санкт-Петербург, Россия. Верующие на праздничной службе
Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян
Санкт-Петербург. Праздничная процессия
Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян
Сеул, Южная Корея. Пасхальный парад
Фото: Lee Jin-man / AP
Источник: https://www.kommersant.ru/?from=logo
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