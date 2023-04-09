Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Судьба великих индейских вождей, которые сдались властям США

Красное Облако в последние годы жизни

История Америки сохранила множество имен вождей. Для уха европейца они звучат довольно пышно: Текумсе, Отрезанный Нос, король Филипп, Понтиак, Черный Ястреб, Кукурузный Стебель и другие. Все они прославились во время американо-индейских войн, шедших несколько столетий. Собственно, вожди эти прославились воинской доблестью. А главным ратным подвигом их стало то, что они крепко насолили белому человеку за время карьеры. Да так, что при жизни поселенцы боялись этих имен или проклинали. Равнодушных точно не было. И туземных предводителей запомнили надолго – их и сегодня вспоминают на уроках истории в американских школах.

Большинство этих героев прошлого завершили свой земной путь вполне ожидаемо: погибли в бою или были казнены победителями. Не всегда справедливо, иногда вполне заслуженно. Но все войны когда-нибудь заканчиваются. Вот и индейцы в конце XIX столетия прекратили драку с белыми и зажили пусть не счастливо, но вполне мирно. И как сложилась жизнь вождей, кто успел войти в историю как великий воин, но не успел погибнуть, как его славные предшественники? Вот несколько характерных историй.

Вождь из племени лакота-сиу, 1890 год

Вождь из племени лакота-сиу, 1890 год

Кочис, 1805 – 1874. Попортил изрядно крови белым. В 1872 году был загнан в угол и был вынужден договариваться. Отправился в резервацию, где и умер через два года. Похоронен тайно близкими друзьями в горах.

Дождь-в-Лицо, 1835 – 1905. Известен массой подвигов, совершенных на поле боя. Пару раз сбегал из тюрем. По преданию, вырезал сердце младшего брата генерала Кастера в знаменитой битве, приведшей к разгрому самоуверенных американцев (всего тогда погибло три брата Кастеров). Сумел вывести свое племя в Канаду, где и прожил до 1880 года. После чего вернулся в США, в резервацию. Умер в 1905 году в собственном доме.

Дождь-в-Лицо в 1888 году

Дождь-в-Лицо в 1888 году

Красное Облако, 1822 – 1909. Нанес поражение белым в нескольких битвах подряд. Известен тем, что неоднократно заставлял белых подписывать мирные договоры на его условиях. Отказался участвовать в последней войне с белыми, считая ее бесперспективной. Умер в 1909 году в резервации. Незадолго до смерти дал несколько интервью, в которых жестко и одновременно с горечью отзывался о политике Вашингтона в отношении своего народа.

Красное Облако в последние годы жизни

Красное Облако в последние годы жизни

Пятнистый Лось, 1826 – 1890. Удачливо воевал, хотя больше прославился как умелый дипломат. Был убит в 1890 году во время резни в Вундед-Ни. Незадолго до этого, не имея сил продолжать войну, сдался белым и заявил о прекращении сопротивления со стороны своего племени.

Пятнистый Лось в 1888 году

Пятнистый Лось в 1888 году

Касающийся Облаков, 1838 – 1905. Отличался огромным ростом и соответствующей силой. Как военачальник особо знаменит не был. Но в боях показал храбрость и совершил массу подвигов, за что почитался в среде воинов. Интересно, что его считали искусным дипломатом. Хотя сам он никогда не вел переговоры – выступал советчиком. В конце жизни принял христианство и стал крайне религиозным. Умер в собственном доме в резервации в 1905 году.

Касающийся Облаков в 1877 году

Касающийся Облаков в 1877 году

Вовока, 1856 – 1932. Любопытно, что никогда не воевал. При этом считался одним из великих индейских лидеров. С детства был набожным христианином. Но и хорошо представлял себе языческие догматы родного народа. В результате чего создал религиозный симбиоз, приведший к возникновению движения "Пляски Духов". После резни при Вунден-Ни разочаровался в общественной жизни и уединился в Неваде, зарабатывая на жизнь знахарством и выступлениями на ярмарках в качестве экспоната. Также катался по резервациям в виде свадебного генерала. Умер в 1932 году.

Джозеф, 1840 – 1904. Воевал много и успешно. Но больше всего прославился рейдом по занятым врагом землям, целью которого был прорыв в Канаду. Увы, маневр не удался. Был остановлен всего в 40 милях от границы. Славился как миротворец и сторонник мирных решений. Это при том, что военных действий он повидал немало. После поражения мирно жил в резервации. Умер в 1904 году.

Вождь Джозеф примерно в 1900 году

Вождь Джозеф примерно в 1900 году

Джеронимо, 1829 – 1909. Пожалуй, один из самых легендарных вождей. Сопротивлялся дольше всех. Предводитель апачей, нагонявший страх как на американцев, так и мексиканцев. Был вынужден сдаться в плен в 1886. Остаток жизни провел в неволе. Сдавался властями как экспонат на парады, торжественные годовщины и ярмарки. Правда, такой статус живого трофея Джеронимо использовал и в свою пользу – торговал сувенирами. Для чего заранее накупал пуговиц и шляп. Пуговицы пришивал к одежде (десятками), а шляпы таскал за собой в особом мешке. Поэтому за одну только ярмарку владельцами шляпы или пуговицы "от Джеронимо" становились десятки простаков. Часто сдавался в аренду фотографам для позирования. Жанровые костюмированные фотографии с Джеронимо были популярны по всей стране. Позднее так привык к своему плену, что перемещался свободно без сопровождения солдат. И каждый раз возвращался в тюрьму (которая была скорее охраняемым поселением) как к себе домой. В одно из таких возвращений был сброшен лошадью и всю ночь пролежал на холодной земле. Что закончилось пневмонией, от которой он вскоре и умер. За пару часов до смерти признался, что больше всего в своей жизни сожалеет, что сдался в 1886 году, а не продолжил сражаться.

Джеронимо в 1897 году

Джеронимо в 1897 году

Бешеный Конь, 1840 – 1877. Воевал много, но редко удачно – чаще терпел поражения. В большинстве случаев из-за своего безрассудства, но высоко котировался по причине выдающейся смелости. Ценился также в качестве духовного лидера, и в этой ипостаси представлял серьезную угрозу для белых. В 1877 году, видя бесперспективность войны, решил сдаться белым, чтобы сохранить остатки своего племени. Позднее попытался сбежать из плена и оказался заколот часовым.

Старинное фото подписано как "Бешеный конь", однако многие исследователи полагают, что его никогда не фотографировали

Старинное фото подписано как "Бешеный конь", однако многие исследователи полагают, что его никогда не фотографировали

Кинтпуаш (Капитан Джек), 1837 – 1873. Сражался с белыми недолго. И прославился тем, что убил делегатов белых, которые прибыли по договоренности для проведения переговоров. В числе погибших оказались священник и генерал. В 1873 году сдался властям и был признан виновным в убийстве парламентеров. За что его и повесили, устроив для истории перед казнью фотосессию с переменой нарядов.

Кинтпуаш (слева) и его ближайший соратник перед казнью в 1873 году

Кинтпуаш (слева) и его ближайший соратник перед казнью в 1873 году

Одинокий Рог, 1790 – 1877. Большой модник. Славился спортивными достижениями, удачей в охоте и страстью к красивой одежде. В войне с белыми участвовать не собирался по причине старости, от которой и умер. Его сын тоже считался сторонником мирных переговоров и был убит во время резни под Вунден-Ни. Звали его Пятнистый лось.

Одинокий Рог в 1868 году

Одинокий Рог в 1868 году

Черный Лось, 1863 – 1950. Участвовал в битве при Литтл-Бигхорне. Потом прошел через множество мелких стычек. Пережил резню при Вунден-Ни, где получил пулю в бедро. Красное Облако убедил Черного Лося перейти к мирному сосуществованию с белыми. После чего Черный лось ударился в религию и прославился среди индейцев как знахарь. Зарабатывал на жизнь участием в шоу Буффало Билла. Уйдя от него, организовал собственное танцевальное шоу. С туземным колоритом, понятное дело. Считается, что своим шоу он рассказывал туристам о жизни и верованиях индейцев. В 1930-е написал книгу воспоминаний и часто встречался для беседы с писателями и поэтами. Умер в 1950 году. Перед смертью сказал одной из дочерей, что хоть все его дети и крещены католиками, сам он всегда верил в религию индейской трубки, а все остальное считает самообманом.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9FKeCQs-FdSjtEP

09.04.2023 - Posted by | Немного истории...

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