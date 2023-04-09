Судьба великих индейских вождей, которые сдались властям США

История Америки сохранила множество имен вождей. Для уха европейца они звучат довольно пышно: Текумсе, Отрезанный Нос, король Филипп, Понтиак, Черный Ястреб, Кукурузный Стебель и другие. Все они прославились во время американо-индейских войн, шедших несколько столетий. Собственно, вожди эти прославились воинской доблестью. А главным ратным подвигом их стало то, что они крепко насолили белому человеку за время карьеры. Да так, что при жизни поселенцы боялись этих имен или проклинали. Равнодушных точно не было. И туземных предводителей запомнили надолго – их и сегодня вспоминают на уроках истории в американских школах.

Большинство этих героев прошлого завершили свой земной путь вполне ожидаемо: погибли в бою или были казнены победителями. Не всегда справедливо, иногда вполне заслуженно. Но все войны когда-нибудь заканчиваются. Вот и индейцы в конце XIX столетия прекратили драку с белыми и зажили пусть не счастливо, но вполне мирно. И как сложилась жизнь вождей, кто успел войти в историю как великий воин, но не успел погибнуть, как его славные предшественники? Вот несколько характерных историй.

Вождь из племени лакота-сиу, 1890 год

Кочис, 1805 – 1874. Попортил изрядно крови белым. В 1872 году был загнан в угол и был вынужден договариваться. Отправился в резервацию, где и умер через два года. Похоронен тайно близкими друзьями в горах.

Дождь-в-Лицо, 1835 – 1905. Известен массой подвигов, совершенных на поле боя. Пару раз сбегал из тюрем. По преданию, вырезал сердце младшего брата генерала Кастера в знаменитой битве, приведшей к разгрому самоуверенных американцев (всего тогда погибло три брата Кастеров). Сумел вывести свое племя в Канаду, где и прожил до 1880 года. После чего вернулся в США, в резервацию. Умер в 1905 году в собственном доме.

Дождь-в-Лицо в 1888 году

Красное Облако, 1822 – 1909. Нанес поражение белым в нескольких битвах подряд. Известен тем, что неоднократно заставлял белых подписывать мирные договоры на его условиях. Отказался участвовать в последней войне с белыми, считая ее бесперспективной. Умер в 1909 году в резервации. Незадолго до смерти дал несколько интервью, в которых жестко и одновременно с горечью отзывался о политике Вашингтона в отношении своего народа.

Красное Облако в последние годы жизни

Пятнистый Лось, 1826 – 1890. Удачливо воевал, хотя больше прославился как умелый дипломат. Был убит в 1890 году во время резни в Вундед-Ни. Незадолго до этого, не имея сил продолжать войну, сдался белым и заявил о прекращении сопротивления со стороны своего племени.

Пятнистый Лось в 1888 году

Касающийся Облаков, 1838 – 1905. Отличался огромным ростом и соответствующей силой. Как военачальник особо знаменит не был. Но в боях показал храбрость и совершил массу подвигов, за что почитался в среде воинов. Интересно, что его считали искусным дипломатом. Хотя сам он никогда не вел переговоры – выступал советчиком. В конце жизни принял христианство и стал крайне религиозным. Умер в собственном доме в резервации в 1905 году.

Касающийся Облаков в 1877 году

Вовока, 1856 – 1932. Любопытно, что никогда не воевал. При этом считался одним из великих индейских лидеров. С детства был набожным христианином. Но и хорошо представлял себе языческие догматы родного народа. В результате чего создал религиозный симбиоз, приведший к возникновению движения "Пляски Духов". После резни при Вунден-Ни разочаровался в общественной жизни и уединился в Неваде, зарабатывая на жизнь знахарством и выступлениями на ярмарках в качестве экспоната. Также катался по резервациям в виде свадебного генерала. Умер в 1932 году.

Джозеф, 1840 – 1904. Воевал много и успешно. Но больше всего прославился рейдом по занятым врагом землям, целью которого был прорыв в Канаду. Увы, маневр не удался. Был остановлен всего в 40 милях от границы. Славился как миротворец и сторонник мирных решений. Это при том, что военных действий он повидал немало. После поражения мирно жил в резервации. Умер в 1904 году.

Вождь Джозеф примерно в 1900 году

Джеронимо, 1829 – 1909. Пожалуй, один из самых легендарных вождей. Сопротивлялся дольше всех. Предводитель апачей, нагонявший страх как на американцев, так и мексиканцев. Был вынужден сдаться в плен в 1886. Остаток жизни провел в неволе. Сдавался властями как экспонат на парады, торжественные годовщины и ярмарки. Правда, такой статус живого трофея Джеронимо использовал и в свою пользу – торговал сувенирами. Для чего заранее накупал пуговиц и шляп. Пуговицы пришивал к одежде (десятками), а шляпы таскал за собой в особом мешке. Поэтому за одну только ярмарку владельцами шляпы или пуговицы "от Джеронимо" становились десятки простаков. Часто сдавался в аренду фотографам для позирования. Жанровые костюмированные фотографии с Джеронимо были популярны по всей стране. Позднее так привык к своему плену, что перемещался свободно без сопровождения солдат. И каждый раз возвращался в тюрьму (которая была скорее охраняемым поселением) как к себе домой. В одно из таких возвращений был сброшен лошадью и всю ночь пролежал на холодной земле. Что закончилось пневмонией, от которой он вскоре и умер. За пару часов до смерти признался, что больше всего в своей жизни сожалеет, что сдался в 1886 году, а не продолжил сражаться.

Джеронимо в 1897 году

Бешеный Конь, 1840 – 1877. Воевал много, но редко удачно – чаще терпел поражения. В большинстве случаев из-за своего безрассудства, но высоко котировался по причине выдающейся смелости. Ценился также в качестве духовного лидера, и в этой ипостаси представлял серьезную угрозу для белых. В 1877 году, видя бесперспективность войны, решил сдаться белым, чтобы сохранить остатки своего племени. Позднее попытался сбежать из плена и оказался заколот часовым.

Старинное фото подписано как "Бешеный конь", однако многие исследователи полагают, что его никогда не фотографировали

Кинтпуаш (Капитан Джек), 1837 – 1873. Сражался с белыми недолго. И прославился тем, что убил делегатов белых, которые прибыли по договоренности для проведения переговоров. В числе погибших оказались священник и генерал. В 1873 году сдался властям и был признан виновным в убийстве парламентеров. За что его и повесили, устроив для истории перед казнью фотосессию с переменой нарядов.

Кинтпуаш (слева) и его ближайший соратник перед казнью в 1873 году

Одинокий Рог, 1790 – 1877. Большой модник. Славился спортивными достижениями, удачей в охоте и страстью к красивой одежде. В войне с белыми участвовать не собирался по причине старости, от которой и умер. Его сын тоже считался сторонником мирных переговоров и был убит во время резни под Вунден-Ни. Звали его Пятнистый лось.

Одинокий Рог в 1868 году

Черный Лось, 1863 – 1950. Участвовал в битве при Литтл-Бигхорне. Потом прошел через множество мелких стычек. Пережил резню при Вунден-Ни, где получил пулю в бедро. Красное Облако убедил Черного Лося перейти к мирному сосуществованию с белыми. После чего Черный лось ударился в религию и прославился среди индейцев как знахарь. Зарабатывал на жизнь участием в шоу Буффало Билла. Уйдя от него, организовал собственное танцевальное шоу. С туземным колоритом, понятное дело. Считается, что своим шоу он рассказывал туристам о жизни и верованиях индейцев. В 1930-е написал книгу воспоминаний и часто встречался для беседы с писателями и поэтами. Умер в 1950 году. Перед смертью сказал одной из дочерей, что хоть все его дети и крещены католиками, сам он всегда верил в религию индейской трубки, а все остальное считает самообманом.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9FKeCQs-FdSjtEP