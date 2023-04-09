Несмотря на террор: у Стены Плача прошла церемония благословения коэнов.

Фото: Flash90 и Associated Press

Тысячи евреев приняли участие в церемонии благословения коэнов у Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Эта церемония традиционно проходит в дни праздников Песах.

В молитве принимали участие главные раввины Израиля Ицхак Йосеф и Давид Лау, главный раввин святых мест и Стены Плача Шмуэль Рабинович и многие другие.

Церемония проходила одновременно с восхождениями групп евреев на Храмовую гору.

В связи с угрозой террора и недавними массовыми беспорядками на Храмовой горе, около мечети Аль-Акса, были введена особые меры безопасности. В Старом городе 9 апреля находятся более двух тысяч полицейских, пограничников и сотрудников спецслужб.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/9apr2023/cohen_122.html