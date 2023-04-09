Несмотря на террор: у Стены Плача прошла церемония благословения коэнов.
Фото: Flash90 и Associated Press
Тысячи евреев приняли участие в церемонии благословения коэнов у Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Эта церемония традиционно проходит в дни праздников Песах.
В молитве принимали участие главные раввины Израиля Ицхак Йосеф и Давид Лау, главный раввин святых мест и Стены Плача Шмуэль Рабинович и многие другие.
Церемония проходила одновременно с восхождениями групп евреев на Храмовую гору.
В связи с угрозой террора и недавними массовыми беспорядками на Храмовой горе, около мечети Аль-Акса, были введена особые меры безопасности. В Старом городе 9 апреля находятся более двух тысяч полицейских, пограничников и сотрудников спецслужб.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/9apr2023/cohen_122.html
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