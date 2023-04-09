Крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха

Кристина Логинова — художник-миниатюрист из России, которая создает удивительные крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха.

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"Привет, меня зовут Кристина и я влюблена в миниатюру. Я создаю крошечные игрушки, миниатюрных животных и сказочные домики в скорлупе, в которых живут феи.

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?Все мои работы сделаны вручную, я не использую молоды и 3D принтер. Кукол я строгаю сама из дерева.

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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36044-kroshechnye-miry-vnutri-skorlupy-greckogo-oreha-21-foto.html