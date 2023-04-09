Как купцы, старообрядцы и художники-самоучки создали новый жанр в русском искусстве: Купеческий портрет

Есть в русской живописи особый жанр, который принято относить к примитивному искусству – купеческий портрет. Суровые кряжистые старики и строгие молодые купчики, румяные девушки в расшитых жемчугом кокошниках и энергичные старухи в парчовых сарафанах… Пусть авторы этих портретов не получили академического образования, а имена их часто неизвестны, наивный купеческий портрет стал настоящей энциклопедией жизни купеческого сословия XVIII века.

Портрет тверской мещанки. Портрет купчихи в пунцовой душегрее.

Это не просто портреты провинциальных купцов. Купеческим портретом называют полотна, созданные на заре русской портретной живописи малоизвестными и часто даже не особенно умелыми художниками. Этим живописцам не досталось именитых заказчиков, не могли они и отправиться в Италию, чтобы совершенствовать технику под надзором выпускников Болонской академии…

Портрет купчихи с муфтой. Портрет кашинской купчихи Ждановой.

В то же самое время рост сословного самосознания купечества привел к тому, что «купецкие люди» захотели утвердиться, остаться в истории не только фамилиями в счетных книгах – они захотели быть изображенными, как «благородные». Народная лубочная живопись не могла удовлетворить их желания, ведь лубок изображал мир как бесконечный праздник, а третье сословие видело свою цель в работе, следовании долгу и христианской вере. Однако внутри религиозной живописи также было практически невозможно отразить сословные ценности купечества. При этом представителям купечества, желавшим приобрести портреты для семейных галерей, не по карману и не по статусу были прославленные профессиональные художники, а вот неприкаянные выпускники художественных школ, учителя рисования и талантливые самоучки пришлись как нельзя кстати.

Портрет пожилой купчихи. Портрет Ямщиковой, жены ржевского купца из рода Ямщиковых.

Так, в ответ на запросы целого социального слоя, и появился купеческий портрет – непосредственный, наивный, близкий древнерусской парсуне, где несовершенство техники восполняется потрясающей, скрупулезной детализацией. Часто, как и в случае с парсуной, художники оставались анонимными. Разумеется, до наших дней такими работами пренебрегали художественные галереи – зато они полюбились историкам и исследователям русского быта. Купеческий портрет стал неким промежуточным звеном между народным и «большим», профессиональным искусством.

Мельников И.И. Портрет Зуевой. Дурнов А. Портрет Кособрюховой (жена тамбовского купца).

Какими же предстают перед зрителями представители купеческого сословия XVIII века?

Художники изображали своих моделей обычно погрудно, стремясь к ракурсу в три четверти. Этим работам часто недостает объема, воздуха, понимания человеческой анатомии. Так же, как и в протестантском портрете Северного Ренессанса, особую роль играет лицо, а тело вторично. Живописцы обычно концентрировались на том, кого изображали, решая фон аскетично. Иногда изображали важные здания, связанные с деятельностью купца, или элементы интерьера, но чаще всего фон был однотонен – он не имел значения.

Супружеская чета из купечества.

Мужчины предпочитали заказывать портреты лишь по самым важным поводам. Суровые люди с окладистыми бородами, в темных, практически не декорированных кафтанах старорусского покроя, позируют с купеческими медалями и прочими наградами – кто с серебряной кружкой, кто с ларцом. Их фигуры мощны и приземисты, взгляды буравят зрителя, лбы пересечены морщинами…

Женские же портреты – гораздо интереснее. Купчихи предстают перед зрителем в традиционных костюмах губерний, где они жили, но невероятно роскошных. Здесь и вышивка, и златотканая парча, и ряды жемчугов, и серебряные серьги…

Портрет Н.Сосуновой, жены зимогорского ямщика,неизвестный художник. Н.Д. Мыльников. Портрет Прасковьи Астаповой.

Именно купеческие женские портреты стали настоящей находкой для исследователей русского костюма. Однако, пока европейские академисты «наводили» своим моделям чувственный румянец и восхитительную белизну кожи, анонимные купеческие портретисты были беспощадны к своим моделям и стремились скорее к точности, нежели к красоте изображения. Для купеческого сословия богатство было важнее привлекательной внешности, и потому художники документально выписывают каждую бусинку и пуговицу – но столь же внимательны они к морщинам, отвисшим подбородкам и бородавкам. Купеческий портрет – пожалуй, одно из самых демократичных явлений в искусстве, ведь он утверждает право людей, неблагородных и некрасивых, быть воплощенными на полотне – такими, какими они были, без лести и украшательства.

Н.Т.Дурнов. Портрет ржевской купчихи С. В. Ивановой. Н. Д. Мыльников. Портрет Агафьи Дорофеевой.

Технически несовершенный, купеческий портрет становился энциклопедией человеческих типов – в том числе и психологических. Художникам удавалось отразить внутренний мир, характер портретируемых, их гордость и цепкость, суровый нрав или девичью стыдливость.

Считается, что на формирование такого уровня реалистичности и психологизма купеческого портрета повлияло старообрядчество. Многие провинциальные купцы того периода были выходцами из старообрядческой среды, кроме того, старообрядческий портрет, наследующий черты иконописи, уже существовал как отдельный жанр. Не увлекаясь «облагораживанием» внешности своих моделей, художники выражали через их физические особенности важные свойства подлинно христианской личности – трудолюбие, силу духа. Так же, как в западной Европе, изображения купцов, жертвовавших деньги на религиозные нужды, вводились в иконостасы. Домашняя же галерея купеческих портретов была призвана показать потомкам заслуги рода, подать пример славной жизни предков.

Портрет купчихи в народной праздничной одежде Новогородской губернии. Портрет молодой купчихи в народной праздничной одежде Тверской губернии.

Интересно, что купеческий портрет возник на волне развития светского искусства, которая подстегивалась реформами Петра I, но образы портретируемых показывают явное игнорирование и неприятие европейской моды и особенностей европейского этикета.

Во второй половине XIX века роль купечества в жизни страны значительно возросла. Богатейшие промышленники стали покровительствовать искусствам – и теперь уже знаменитые художники по всем канонам академической живописи писали портреты своих покровителей. Да и те академисты, которые не искали богатых заказчиков, обращались к образам купцов в поисках новых типажей и характеров. Наивный купеческий портрет остался в прошлом как очаровательный исторический курьез.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080420/46027/?fbclid=IwAR0zXr9r_cBB-coH5mWhneRvguoJ-aUnBjVe2Nu6e8K3gbemuQOCl2jHoTM