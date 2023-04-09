Зачем солнцепоклонники красят весной яйца: Езиды, народ, верящий в милосердие в аду

Езиды — солнцепоклонники и празднуют Новый Год весной. Фото kurdistan24.net

Многим кажется, что зороастризм — религия из учебников истории, а красить яйца по весне — чисто христианский обычай. Но не тем, кто знает о народе, который ещё называют Детьми Солнца — езидах. Курды по национальности, они отличаются тем, что исповедуют свой собственный вид однобожия, не очень-то похожий на христианство, иудаизм или ислам. Они поклоняются солнцу.

Крашеные яйца и куличи

Если русского человека занесёт в иные уголки Армении в одну из сред апреля, он может почувствовать, будто провалился во времени на несколько дней. Кругом люди с крашеными яйцами и пирогами, которые называются «клоч» — почти «кулич»! Но ведь Пасха уже прошла?

Но люди вокруг и не празднуют Пасху. У них «Сарсал», Новый Год. Езиды отмечают его всегда в среду, и потому второе название праздника — «Чаршама Сор», красная среда. Скорлупу от крашеных яиц ещё до конца дня разбросают по полям и огородам, чтобы призвать в них плодородную силу, а семь из кусков пирога-клоча посвятят семи божьим ангелам.

На Новый Год езиды красят яйца. Фото waarmedia.com

В Сарсал каждый дом должен быть украшен красными цветами. Езиды угощают соседей и неимущих кусками праздничного пирога и относят крашеные в жёлтый, зелёный, красный цвета яйца на семейные могилы. Считается, что все эти обычаи дожили до наших дней со времён Месопотамии.

Как и всякий архаичный праздник, Сарсал накладывает на человека ряд запретов. В этот день строго запрещено мыться, брить и стричь волосы, делить ложе с супругом и шить. Вместо всего этого лучше собраться и под музыку танцевать в хороводах, радуясь тому, что Бог прислал очередного ангела управлять землёй весь следующий год. Нового управляющего он выбирает каждый раз заново перед очередным Сарсалом.

Пожилой езид. Фото kurdistan24.net

Радуются в этот день не только в Армении. Езиды живут в Грузии, Турции, России и Ираке. Впрочем, езидам в Ираке особо не до праздников. Местные мусульманские фанатики истребляют их, считая, что они поклоняются Сатане под именем Ангела-Павлина.

Святой Павлин, Бог-Солнце и их верные ангелы

Верования езидов — эволюция зороастризма, той самой религия, которая, как считается, первая в Евразии смотрела на всё, происходящее в мире, как на борьбу некоего светлого и тёмного начал, подобных христианским Богу и Сатане. Светлое божество, творец мира Ахура Мазда, воплощался при этом в огне и солнечном свете.

Богу прислуживают семь верных ангелов, главного из которых зовут Малак Тавус, Ангел-Павлин, и он был создан прежде всего сущего. Семь бронзовых птиц, изображающих этих ангелов — одна из главных святынь езидов. Она хранится в Лалеше, главном езидском храме, который уже много веков стоит в Ираке. До недавнего времени он был вообще единственным езидским храмом на земле.

Малак Тавус и шесть ангелов

Предания об Ангеле-Павлине ассоциируются у представителей авраамических религий с историей Люцифера. Езиды верят, что, когда Бог создал Адама и велел ангелам склониться перед человеком, Малак Тавус отказался. Но вела его не гордость, а верность: для него был только один господин — создатель. Однако Бог сначала разгневался на ангела и «понизил в должности» — поместил в Преисподнюю присматривать за душами грешников.

Семь тысяч лет ангел плакал от жалости, глядя, как мучаются человеческие души в аду, и затопил Преисподнюю слезами. Тогда творец сжалился и перенёс Малака Тавуса в небеса, где он стал самим солнцем. С тех пор езиды особо почитают ангела как своего заступника и как воплощённую благость творца.

Павлин — священная птица для езидов

Однако, несмотря на упоминание падения и Преисподней, путать Сатану и Ангела-Павлина не стоит. Малак Тавус не учит ни хитрости, ни жестокости, не вводит в искушение; скорее, его роль в религии езидов сродни ролям Святого Духа и Христа, если вспомнить концепцию, согласно которой Христос — явление божьего милосердия.

Езиды никогда не проповедуют свою веру и находят странной мысль, что её можно принять. Тем не менее, после массового геноцида курдов, включая езидов, мусульманскими фанатиками в Ираке многие курдские активисты объявили о переходе в езидизм и стали призывать других курдов поступать так же.

Езиды долго не находили взаимопонимания с остальными курдами, но общее горе их сблизило

Мюрид всегда подчиняется

Вера езидов и её символы кажутся европейцу настолько сказочными, что от общества, верящего в затопленный слезами милосердия ад, ждут необыкновенной мягкости. Однако правила жизни у езидов строги.

Всё общество езидов делится на касты. Выше всех — священники-шейхи (старцы, мудрецы). Ниже всех — мюриды, те из езидов, что участвуют в священнослужениях только в качестве снимающей паствы. Но каждая из каст — мюриды (ученики) по отношению к вышестоящим кастам. Никому из людей не считаются мюридами только шейхи.

Езидам запрещены браки вне своей касты

Езидам запрещены браки и романы вне своей веры и, к тому же, вне своей касты. Ещё одно строгое правило: ни один мюрид не смеет поднять руку на представителя одной из каст священников.

У езидов есть особый праздник сродни обрезанию у мусульман и иудеев, но милосерднее: обряд первой стрижки волос мальчика. Его проводит шейх. Кроме Нового Года, отмечают день сотворения мира — Айда Езид, он приходится на декабрь, и день поминовения усопших в июне.

Новый год у езидов. Фото waarmedia.com

Нравы езидов патриархальны. От девушки требуется сохранять девственность, женщину порицают за связь с мужчиной вне брака. Всё точно так же, как у окружающих их с древности мусульман. Но есть отличие.

Традиционно мусульмане отрекаются от изнасилованной дочери, сестры или жены. В лучшем случае она будет доживать свой век, спрятанная от чужих глаз, в дальней комнате дома. В худшем — её убьют, словно это она опозорила семью, совершив преступление.

Бойцы ИГИЛ на занятых ими территориях насилуют девочек, девушек и женщин. В отличие от иудеек, христианок и мусульманок, езидки считаются язычниками, и значит — не имеющими право на выкуп, сострадание, признание женой. Считая езидок сатанистками, ИГИЛовцы нарочно пытают их, калечат, уродуют. Свидетельства жертв и очевидцев невыносимо жутко читать. По счастью, находятся добрые люди, тайно спасающие пленных женщин. Часть из них возвращается если не к своим семьям, то хотя бы к своим соплеменникам. С точки зрения такой патриархальной культуры, как езиды — без сомнения «испорченными».

Но даже смотритель ада затопил своими слезами Преисподнюю, увидев мучения чужих ему людей. Можно ли не проливать слёзы, увидев тот же ад на земле, над той, что страдает за чужие грехи? Езиды принимают своих сестёр и дочерей, жён и племянниц и плачут над их ранами и увечьями, а не попрекают за них. Увы, любая Преисподняя залита слезами — но человеческие из-за этого не исчезают.

Освобождённые пленницы ИГИЛ. Фото kurdistan24.net

Текст: Лилит Мазикина

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070418/38512/?fbclid=IwAR3bO7BAq0wMLpOei3umhMOqw57hDHib-FSyRpW9aL3eitte9NALo672pNE