Самая дорогая в мире вышивка, которую создают только мужчины: Волшебство Зардози

Золотые нити, драгоценные и полудрагоценные камни, бисер, шелк, бархат и мужские руки – вот «рецепт» персидской вышивки, которая считается настоящим чудом. Некоторые из этих шедевров создаются десятилетиями и стоят целое состояние. Старинное шитье Зардози сегодня помнят еще во многих странах: в Иране, Азербайджане, Ираке, Кувейте, Сирии, Турции, Пакистане и Бангладеш, но самыми умелыми считаются индийские мастера.

«Зар» на персидском означает «золото» и «Дози» — «вышивка». В глубокой древности так роскошно украшали не только одежду, но и стены королевских шатров, ножны, попоны царственных слонов и лошадей. Сегодня размах работ меньше – очень уж дорогие материалы применяются для этого вида рукоделия, но зато мастера в этой технике выходят на высочайший художественный уровень, создавая настоящие шедевры. Кстати, материалы Зардози сегодня немного изменились. Если древние вышивальщики использовали настоящие золотые и серебряные нити, а также пластины из драгоценных металлов, то сегодня они работают с медной проволокой, покрытой золотым напылением. Однако и в таком варианте вышивка остается баснословно дорогой. Интересно, что Зардози – исконно мужской вид рукоделия. Возможно, что работа с металлическими нитями была не так легка для женских рук, или менталитет восточных ремесленников сложился таким образом, но испокон веков персидскими «златошвейками» были мужчины. Сегодня эта традиция не нарушается.

Персидская вышивка Зардози

Считается, что расцвет Зардози пришелся на XVI-XVII века. Знаменитый падишах Акбар из династии Великих Моголов покровительствовал многим видам искусства, и драгоценной вышивке – в том числе. Однако позднее древнее мастерство пришло в упадок. Дороговизна материалов и войны, которые привели к прерыванию традиции, почти уничтожили Зардози, так как в определенный момент мастера не смогли подготовить достаточное количество учеников. Однако мастерство окончательно не угасло. Например, можно найти упоминания о великолепном «павлиньем» платье леди Керзон, вышивка для которого была создана индийскими мастерами. Этот наряд произвел фурор на празднике в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры во втором Делийском Дурбаре в 1903 году.

Платье леди Керзон, созданное мастерами зардози

Платье было собрано из пластинок, которые были вышиты золотом мастерами Дели и Агры. Затем эти драгоценные элементы отправили в Париж, где в модном доме Уорта европейские мастера сшили невероятной красоты платье. Пластинки накладывались друг на друга, как перья павлина, создавая уникальный эффект. А в центре каждой еще красовалось сине-зеленое крыло тропического жука. Из-за обилия золота платье было достаточно тяжелым – оно весило около десяти фунтов, то есть примерно пять кг.

Вышивка Зардози

Настоящее возрождение Зардози произошло только в середине XX века, когда более современные материалы позволили хоть немного удешевить ее. Одним из величайших художников, поднявших древнее искусство на совершенно новый уровень, стал мастер Шамсуддин из Агры. Он родился в 1917 году в семье потомственных вышивальщиков. Мальчик был уже 13-м поколением, хранящим секреты Зардози.

Вышивка «Бой петухов», мастер Шамсуддин

Его отец прославился тем, что дважды вышивал парадные одежды для членов британской королевской семьи. Юный Шамсуддин, освоив в мастерской отца это ремесло, создал на его основе собственный уникальный стиль объемной вышивки. Сначала, с помощью толстой хлопковой нити, создается основа будущей картины, а затем она расшивается золотом. Такая техника требует огромного терпения, ведь накладывание множества слоев ниток – очень долгое занятие, а все вышивки мастера очень большие – длина по одной стороне обычно около двух метров. Одну из самых знаменитый своих работ «Добрый пастырь» Шамсуддин вышивал 18 лет!

Вышивка «Добрый пастырь» (2,52×1,9 м), мастер Шамсуддин, техника объемного Зардози

Именно Шамсуддин создал картину, которая на сегодняшний день считается самой дорогой вышивкой в мире. За работу «Шахматы» в 1983 году Король Саудовской Аравии Фейсал предложил два миллиона восемьсот тысяч долларов. Сегодня все работы великого мастера охраняются как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Большая часть из них хранится в музее Агры и увидеть их могут все желающие, но только после тщательных проверок. Считается, что подобных шедевров в мире больше не существует.

Вышивка «Букет цветов» (2,3×1,68 м), мастер Шамсуддин

Последней работой Шамсуддина стала картина «Букет цветов». Мастер создавал ее 11 лет в подарок своей жене. Каждый цветок в ней вышит отдельно, вырезан из ткани и затем собран в букет. Ваза украшена драгоценными и полудрагоценными камнями общим весом 20 000 карат. К сожалению, за этой работой Шамсуддин почти потерял зрение, но все же успел завершить ее в 1985 году к 50-ти летнему юбилею супруги. Мастер ушел из жизни в 1999 году, но его дело продолжают сегодня около пяти тысяч учеников. Самым талантливым стал, конечно, сын Раисуддин – следующее, 14-е поколение вышивальщиков Зардози.

Современные вышивальщики работают точно так же, как и столетия назад

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080420/46037/?fbclid=IwAR2_N95HHRh9219uCWNCV1atefN6JS3P-KsMR0Xbw5459OYv_2n2vP3Km3M