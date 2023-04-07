Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта

«Мои работы посвящены красоте, заключенной в надежде, настойчивости и росте, а также в борьбе, меланхолии и самоанализе». Вот как Эндрю Скотт, иллюстратор из американского Рочестера, описывает свое творчество. Он художник-концептуалист, чьи работы немного напоминают творчество Бэнкси. Иллюстратор исследует сложную человеческую психологию и разнообразие чувств — «от надежды, оптимизма и радости до замешательства, сомнения и страха».

1. "Стойкость"

2. "Рабочая лошадка"

3. "Рогатка"

4. "Ожидание"

5. "Надежда"

6. "Границы разума"

7. "Виноградный воришка"

8. "Разногласие"

9. "Сюрприз"

10. "Подвешенный"

11. "Перестроение без поворотника"

12. "Жизнь после смерти"

13. "В поиске"

14. "Лови!"

15. "Уроборос"

16. "Почасовая работа"

17. "Дом"

18. "Теневое я"

19. "Мечтатель"

20. "Сад"

21. "Вверх"

22. "Синкопа"

23. "Качели"

24. "Цветение"

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36043-pochti-kakbenksi-24illyustracii-sglubokim-smyslom-othudozhnika-endryu-skotta-25-foto.html

07.04.2023 - Posted by | Креатив...

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